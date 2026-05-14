IA, inglés, escritura y marketing digital: los cursos gratuitos que ofrece Santander

Resumen para apurados
- Santander lanzó cursos gratuitos de IA, programación e inglés para jóvenes argentinos a través de su Open Academy, buscando mejorar la empleabilidad en el sector tecnológico.
- Con alianzas como ITBA y Microsoft, las capacitaciones varían entre programas intensivos con cupos limitados y cursos breves autogestionados disponibles hasta finales de 2026.
- La iniciativa responde a la creciente demanda de perfiles tecnológicos. Estas certificaciones gratuitas permiten a estudiantes y freelancers insertarse en sectores con alta salida.
Mientras cada vez más jóvenes buscan sumar herramientas para entrar al mercado laboral, Santander Open Academy abrió una nueva tanda de cursos gratuitos con foco en tecnología, idiomas y habilidades digitales. Hay propuestas cortas para hacer a ritmo propio y otras más intensivas, con cupos limitados y selección previa.
Uno de los programas que más interés despertó es el curso “Full Stack Developer ITBA 2026”, desarrollado junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La capacitación apunta a quienes quieran formarse en programación y aprender a trabajar con el stack MERN, uno de los más usados en desarrollo web.
El curso dura 17 semanas, es completamente online y tiene 400 plazas disponibles. La inscripción estará abierta hasta el 29 de mayo y el proceso incluye una evaluación de habilidades vinculadas con lógica y resolución de problemas.
Para postularse hay que ser mayor de 18 años, vivir en Argentina, haber terminado la secundaria y contar con computadora, internet y unas 20 horas semanales disponibles para cursar.
Más: IA, marketing, inglés y análisis de datos
Además de la propuesta Full Stack, Santander sumó cursos más breves y abiertos para estudiantes y jóvenes profesionales de cualquier país. La mayoría permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre ellos aparece “Domina la IA con prompting responsable”, desarrollado junto a Microsoft y Founderz. El curso tiene ocho horas de duración, entrega certificado y estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. La propuesta busca enseñar herramientas para trabajar con inteligencia artificial y generar instrucciones efectivas para modelos de IA.
También se abrió la inscripción para capacitaciones en SEO y marketing de contenidos, escritura efectiva y persuasiva, y un programa de Business English orientado al mundo laboral tecnológico. Todos estos cursos tienen acceso libre, modalidad online y fecha de cierre el 31 de diciembre de 2026.
Otra de las opciones disponibles es el curso “Data Analytics para el Empleo Fundamentals”, impulsado junto a The Valley. Tiene 100 plazas, una duración de 110 horas y la inscripción estará abierta durante los próximos días. La propuesta está enfocada en análisis de datos y habilidades vinculadas con empleos digitales.
Para quienes quieran mejorar su inglés, también se encuentra abierta la convocatoria para el programa de preparación IELTS desarrollado junto al British Council. La beca incluye matrícula y cursos online, cuenta con 500 plazas y aceptará postulaciones hasta el 1 de junio de 2026.
Cursos cortos y certificados
Gran parte de las capacitaciones funcionan bajo modalidad flexible. Eso significa que cada participante puede avanzar a su ritmo y acceder al contenido desde cualquier lugar. Además, varios cursos entregan certificados al finalizar.
Las propuestas reflejan cuáles son hoy las áreas más buscadas por jóvenes que quieren mejorar su perfil profesional: programación, inteligencia artificial, análisis de datos, idiomas y comunicación digital.
En un contexto donde las habilidades tecnológicas pesan cada vez más al momento de buscar trabajo, este tipo de programas gratuitos ganan terreno entre estudiantes, freelancers y personas que buscan cambiar de rubro o sumar herramientas para conseguir nuevas oportunidades.
Las inscripciones ya están abiertas en la página de Santander y, en varios casos, los cupos son limitados. Para muchos jóvenes, puede ser la puerta de entrada a sectores que siguen creciendo y demandando perfiles capacitados.