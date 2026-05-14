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Lanzaron un concurso nacional de cartografía para estudiantes secundarios: cómo participar

La Escuela de Ciencias del Mar abrió la inscripción al IV Concurso Nacional de Cartografía. La participación es gratuita y habrá premios para las mejores producciones.

CONCURSO. Los trabajos podrán presentarse en formato manual o digital y habrá premios para cada categoría. CONCURSO. Los trabajos podrán presentarse en formato manual o digital y habrá premios para cada categoría. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Escuela de Ciencias del Mar lanzó en Argentina el IV Concurso Nacional de Cartografía para alumnos secundarios, buscando promover el estudio del Mar Argentino hasta el 2026.
  • Bajo el lema 'Del aula al mapa', los estudiantes pueden presentar mapas manuales o digitales. El certamen gratuito busca incentivar la investigación sobre el territorio nacional.
  • Esta iniciativa fomenta el pensamiento crítico sobre la soberanía marítima y el uso de herramientas técnicas, preparando a las nuevas generaciones en el análisis del territorio.
Resumen generado con IA

Los mapas no solo sirven para ubicar lugares, también funcionan como herramientas para interpretar territorios, comprender procesos históricos y mirar de otra manera los espacios que forman parte de la vida cotidiana. Con esa idea, la Escuela de Ciencias del Mar (ESCM) lanzó una nueva edición del Concurso Nacional de Cartografía, una propuesta destinada a estudiantes secundarios de todo el país que busca combinar creatividad, investigación y conocimiento sobre el Mar Argentino.

La convocatoria corresponde a la cuarta edición del certamen y lleva como lema “Del aula al mapa: una mirada a los espacios marítimos argentinos”. La participación será gratuita y los trabajos podrán presentarse hasta el 4 de septiembre de 2026.

Un concurso para acercar a jóvenes a la cartografía

La iniciativa nació dentro de la Escuela de Ciencias del Mar con el objetivo de despertar el interés por la cartografía y promover una mirada sobre el territorio marítimo argentino como espacio estratégico para la soberanía nacional.

Desde la organización explicaron que la propuesta busca incentivar la investigación y la producción creativa en estudiantes secundarios, utilizando el lenguaje cartográfico como herramienta de representación y análisis.

El concurso está abierto a escuelas públicas y privadas de todo el país.

Quiénes pueden participar

La convocatoria se divide en dos categorías:

- Estudiantes de 1° a 3° año

- Estudiantes de 4° a 6° año, o hasta 7° en escuelas técnicas

Los trabajos podrán presentarse de manera individual o institucional y deberán estar vinculados a la temática del certamen.

Además, cada participante tendrá la posibilidad de enviar hasta tres producciones.

Cómo deberán ser los trabajos

Las producciones podrán realizarse tanto en formato manual como digital y deberán presentarse en tamaño A4 o A3.

Uno de los requisitos centrales consiste en incluir los elementos cartográficos básicos, entre ellos:

- Título

- Referencias

- Escala

- Orientación

- Coordenadas geográficas

Los docentes podrán acompañar el proceso de elaboración y orientar a los estudiantes desde lo pedagógico, aunque la autoría deberá pertenecer exclusivamente a los alumnos.

Qué evaluará el jurado

Los trabajos serán analizados por un jurado especialmente designado para el concurso.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta aparecen:

- La relación con la temática propuesta

- El uso correcto de recursos cartográficos

- La claridad en la comunicación visual

- La calidad general de la presentación

La organización entregará premios para el primero, segundo y tercer puesto de cada categoría, además de menciones especiales para algunas producciones destacadas.

Hasta cuándo hay tiempo para participar

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre y la inscripción no tiene costo.

Las bases y condiciones completas ya se encuentran disponibles en Escuela de Ciencias del Mar - Concurso Nacional de Cartografía

Para consultas, la organización habilitó el correo electrónico extension.escm@fa.undef.edu.ar

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