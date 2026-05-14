Lanzaron un concurso nacional de cartografía para estudiantes secundarios: cómo participar

Los mapas no solo sirven para ubicar lugares, también funcionan como herramientas para interpretar territorios, comprender procesos históricos y mirar de otra manera los espacios que forman parte de la vida cotidiana. Con esa idea, la Escuela de Ciencias del Mar (ESCM) lanzó una nueva edición del Concurso Nacional de Cartografía, una propuesta destinada a estudiantes secundarios de todo el país que busca combinar creatividad, investigación y conocimiento sobre el Mar Argentino.