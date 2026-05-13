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Presentan ante la Corte una nueva red de jueces, fiscales y defensores

El encuentro se dio en el Palacio de Tribunales

Los miembros de la Corte y los integrantes de la Red. Los miembros de la Corte y los integrantes de la Red.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte de Tucumán recibió ayer a la Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores en el Palacio de Tribunales para oficializar su presentación y dar a conocer sus lineamientos.
  • Con personería jurídica reciente, esta entidad busca promover buenas prácticas e intercambio institucional. Sus integrantes se separaron de la Asociación de Magistrados provincial.
  • La red busca consolidar una voz colectiva que impulse la ética judicial y una justicia más accesible, marcando una nueva etapa de pluralismo dentro del Poder Judicial de la región.
Resumen generado con IA

Una nueva red de jueces de Tucumán obtuvo la personería jurídica y ayer fueron recibidos por miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La reunión se llevó adelante en el salón de presidencia del Palacio de Tribunales, donde la Corte recibió la visita de una comitiva representante de la Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores (REJUFIDE), con motivo de la presentación de dicha institución y de la comisión directiva que la integra. Estuvieron presentes el presidente de la Corte, Daniel Leiva, y los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos (Antonio Estofán no se encontraba en la provincia).

Según se informó oficialmente, el encuentro tuvo como propósito poner en conocimiento de la Corte los objetivos y lineamientos que orientaron la creación de esta Red, la cual nuclea a jueces, fiscales y defensores de las distintas jurisdicciones del país. Por la comisión estuvieron presentes su presidenta, Valentina Ruiz de los Llanos, el vicepresidente, Raúl Robin Márquez, la Secretaria de Relaciones Institucionales Marcela Tejeda y la Secretaria General María Soledad Hernández.

En el acta constitutiva, sus impulsores destacaron la necesidad de generar ámbitos plurales de intercambio, promover buenas prácticas y contribuir al fortalecimiento institucional del sistema de justicia en un contexto de crecientes desafíos. Con esta iniciativa, “jueces, fiscales y defensores apuestan a consolidar una voz colectiva que articule formación, ética judicial y compromiso con una justicia más accesible y cercana a la sociedad”, se informó.

La nueva red, que ya viene trabajando desde el año pasado, contiene a magistrados, defensores y fiscales que se separaron de la Asociación de Magistrados de Tucumán que conduce la camarista Marcela Ruiz.

Al mismo tiempo surgió una nueva asociación, denominada “Magistrados Asociados de Tucumán”, cuyos miembros aseguran que su finalidad tiene que ver con cuestiones académicas únicamente, y que está conformada por un triunvirato integrado por la camarista laboral Beatriz Bisdorff, por el juez del Trabajo Cesar Exler y por el defensor oficial Mariano Delgado. En el Instagram de este asociación puede leerse: “Estamos construyendo un espacio basado en la independencia judicial, en el respeto institucional y en un compromiso con una justicia más transparente. Si compartís estos valores, te invitamos a sumarte”.


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