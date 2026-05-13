Presentan ante la Corte una nueva red de jueces, fiscales y defensores

Al mismo tiempo surgió una nueva asociación, denominada “Magistrados Asociados de Tucumán”, cuyos miembros aseguran que su finalidad tiene que ver con cuestiones académicas únicamente, y que está conformada por un triunvirato integrado por la camarista laboral Beatriz Bisdorff, por el juez del Trabajo Cesar Exler y por el defensor oficial Mariano Delgado. En el Instagram de este asociación puede leerse: “Estamos construyendo un espacio basado en la independencia judicial, en el respeto institucional y en un compromiso con una justicia más transparente. Si compartís estos valores, te invitamos a sumarte”.