La frase de José María Muscari sobre las empleadas domésticas que generó un fuerte debate

Qué dijo José María Muscari sobre las trabajadoras de su casa

Durante una entrevista y a partir de distintas publicaciones en redes sociales, Muscari habló sobre la relación cotidiana que mantiene con Yani y Ana, las mujeres que trabajan junto a él. "Las dos ingresan a mi casa, están con mi hijo, están conmigo, están con mi familia, comparten mi cotidiano. ¿Qué opción habría de no tratarlas bien?”, planteó.