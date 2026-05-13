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La frase de José María Muscari sobre las empleadas domésticas que generó un fuerte debate

Las declaraciones de José María Muscari sobre el trato hacia las empleadas domésticas se viralizaron en redes sociales y abrieron un intenso debate sobre respeto, desigualdad y vínculos laborales dentro del hogar.

La profunda reflexión de José María Muscari sobre el trato a las empleadas domésticas La profunda reflexión de José María Muscari sobre el trato a las empleadas domésticas Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El productor José María Muscari generó debate en redes tras cuestionar que el buen trato a empleadas domésticas sea visto como un mérito y no como una norma de respeto básica.
  • Sus dichos surgieron al detallar su vínculo cotidiano con sus trabajadoras. Muscari enfatizó que su actitud deriva de su educación familiar y criticó que se considere excepcional.
  • La viralización instaló una discusión sobre las relaciones laborales domésticas y la desigualdad. El impacto trasciende el espectáculo, cuestionando la ética en la convivencia social.
Resumen generado con IA

José María Muscari volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una reflexión sobre el vínculo que mantiene con las mujeres que trabajan en su casa. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y abrieron un debate sobre las relaciones laborales dentro del hogar y los comportamientos que todavía hoy se consideran “excepcionales”.

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“¿Desde cuándo es un mérito tratar bien a una empleada doméstica?”, expresó el productor teatral, en una frase que despertó tanto apoyo como críticas. Lejos de presentarse como ejemplo, el director sostuvo que el respeto hacia quienes trabajan en una casa debería ser algo natural y no una actitud digna de reconocimiento.

Qué dijo José María Muscari sobre las trabajadoras de su casa

Durante una entrevista y a partir de distintas publicaciones en redes sociales, Muscari habló sobre la relación cotidiana que mantiene con Yani y Ana, las mujeres que trabajan junto a él. "Las dos ingresan a mi casa, están con mi hijo, están conmigo, están con mi familia, comparten mi cotidiano. ¿Qué opción habría de no tratarlas bien?”, planteó.

Sin embargo, el productor aseguró que le sorprendió que ciertos gestos básicos de convivencia fueran vistos como algo extraordinario. “Yo no siento que sea mejor persona por eso”, remarcó, al explicar que su manera de vincularse responde a una cuestión de educación y humanidad.

Además, señaló que muchas de esas enseñanzas provienen de lo que observó durante años en su entorno familiar. “Para mí tiene que ver con cómo uno mira al otro”, sostuvo al profundizar sobre su postura.

El debate que se generó en redes sociales

Las palabras de Muscari volvieron a poner sobre la mesa una discusión sensible vinculada al trabajo doméstico y al trato hacia las trabajadoras de casas particulares. En redes sociales, muchos usuarios coincidieron con su mirada y señalaron que el respeto no debería ser considerado un mérito.

Otros, en cambio, cuestionaron la exposición pública del tema y debatieron sobre los límites entre la vida privada y las publicaciones en plataformas digitales.

Como ocurre habitualmente cada vez que el director opina sobre temas sociales, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y lograron instalar una conversación que excede por completo al mundo del espectáculo.

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