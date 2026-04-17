Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por problemas de salud: ¿qué le pasó?

El domingo 19 de abril, desde las 13.45, Viale volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana. En esa emisión, recibirá a la modelo y conductora Nicole Neumann junto a su hermana Gegé, con quien comparte un ciclo de streaming. También serán parte de la mesa la actriz Betiana Blum, en la previa del estreno de El diario de Adán y Eva; el actor Juan Palomino, uno de los protagonistas de El divorcio del año; y el chef Rodrigo Cascón, quien integra La cocina rebelde junto a Jimena Monteverde, encargada de los menús de ambos programas.