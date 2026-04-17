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Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por problemas de salud: ¿qué le pasó?

La conductora no podrá estar al frente de su clásica mesaza este fin de semana. Juana Viale asumirá la conducción de ambos ciclos.

MIRTHA LEGRAND. La diva suspendió la grabación de su programa por problemas de salud. MIRTHA LEGRAND. La diva suspendió la grabación de su programa por problemas de salud.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand suspendió las grabaciones de sus programas en El Trece para este fin de semana debido a un cuadro de resfrío que le exige guardar reposo médico inmediato.
  • Tras asistir al teatro y organizar un té, los síntomas de la conductora se agravaron. Ante su ausencia, su nieta Juana Viale asumirá la conducción de ambos ciclos televisivos.
  • La diva aguarda su recuperación para retomar su lugar histórico en la TV. El reemplazo temporal altera la dinámica habitual de las mesazas más emblemáticas de Argentina.
Resumen generado con IA

Mirtha Legrand no será parte este fin de semana de sus tradicionales programas en la pantalla de El Trece debido a un problema de salud que surgió en los últimos días. Como cada viernes, todo estaba listo para la grabación de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, pero la conductora debió suspender su participación y será su nieta, Juana Viale, quien se hará cargo de ambas emisiones.

La última aparición pública de la diva fue el viernes pasado, cuando asistió al teatro Lola Membrives para ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. Como es habitual, fue recibida con una ovación del público. “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco... Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, elogió al actor, recientemente distinguido con el ACE de oro por su trabajo en la obra basada en el boxeador creado por Sylvester Stallone.

Sin embargo, en medio del clima húmedo que predominó en Buenos Aires durante la semana, comenzaron a aparecer síntomas de resfrío. En un primer momento, el cuadro fue leve y no le impidió realizar su tradicional té de los domingos en su domicilio, encuentro que fue registrado en redes sociales por Teté Coustarot. Allí participaron figuras como Gino Bogani, Dany Mañas, Héctor Vidal Rivas, Amalia Idoyaga Molina y Alejandro Veroutis.

Con el paso de las horas, el estado de salud de la conductora se intensificó, lo que encendió las alarmas y la obligó a guardar reposo. Incluso, debió cancelar su presencia en la gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, donde estaba prevista su asistencia el jueves por la noche para la presentación de la obra Doradas, de José María Muscari. El miércoles, la propia Legrand se comunicó con la presidenta de la entidad, Carolina Petroni de Bereciartua, para avisar que no podría concurrir.

Mientras tanto, Juana Viale tomará las riendas del fin de semana televisivo. El sábado a las 21.30 encabezará la mesa que originalmente iba a conducir su abuela, con invitados vinculados a la política, el periodismo y la actualidad. Estarán el conductor Edgardo Alfano, la senadora nacional Carolina Losada, el empresario Ricardo Biasotti, quien volvió a los medios en el marco del debate por falsas denuncias, y el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi.

El domingo 19 de abril, desde las 13.45, Viale volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana. En esa emisión, recibirá a la modelo y conductora Nicole Neumann junto a su hermana Gegé, con quien comparte un ciclo de streaming. También serán parte de la mesa la actriz Betiana Blum, en la previa del estreno de El diario de Adán y Eva; el actor Juan Palomino, uno de los protagonistas de El divorcio del año; y el chef Rodrigo Cascón, quien integra La cocina rebelde junto a Jimena Monteverde, encargada de los menús de ambos programas.

De este modo, la histórica conductora quedará momentáneamente al margen de la pantalla mientras atraviesa este cuadro de salud, a la espera de su recuperación para retomar su lugar al frente de uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina.

Temas Mirtha LegrandJuana Viale
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