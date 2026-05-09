José Coronado se suma a la versión española de “Nueve reinas”: ¿cuál será su personaje en la serie de Netflix?
Netflix ya comenzó el rodaje de la nueva adaptación de Nueve reinas en Madrid y confirmó la incorporación de José Coronado al elenco principal. El actor tendrá un papel clave en la historia junto a Álvaro Morte y Patrick Criado.
Resumen para apurados
- Netflix inició en Madrid el rodaje de la serie basada en el film 'Nueve reinas' con Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado, quien interpretará al empresario estafado.
- La producción, ambientada en la crisis económica de 2012, relata cómo dos estafadores se asocian durante un día para intentar vender una colección de sellos falsos de gran valor.
- Esta reinterpretación del clásico de Fabián Bielinsky busca capturar la esencia original en un nuevo escenario, prometiendo un alto impacto narrativo por su reconocido elenco.
Netflix confirmó el inicio del rodaje de una nueva adaptación de "Nueve reinas", el clásico argentino que marcó al cine latinoamericano a comienzos de siglo. La producción ya comenzó a filmarse en Madrid y contará con un elenco encabezado por Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado.
La plataforma presentó un primer adelanto que rápidamente despertó expectativa entre los fanáticos de la historia original. Esta nueva versión buscará mantener la esencia de la película estrenada en el año 2000, aunque trasladará la trama a un contexto completamente diferente.
Cómo será la nueva adaptación de “Nueve reinas”
La serie estará ambientada en el Madrid de 2012, en plena crisis económica española, un escenario que tendrá un rol clave en el desarrollo de la historia y en las motivaciones de los personajes.
En esta reinterpretación, Marcos será interpretado por Álvaro Morte y aparecerá como un estafador experimentado y calculador. En tanto, Juan, interpretado por Patrick Criado, será un joven atravesado por problemas económicos y familiares.
La historia comenzará cuando ambos personajes se crucen de manera inesperada y decidan asociarse durante 24 horas para realizar pequeños engaños. Sin embargo, el plan crecerá rápidamente hasta convertirse en una operación mucho más ambiciosa: vender unos sellos falsificados conocidos como “las nueve reinas”.
El papel de José Coronado en la serie de Netflix
Además de sus protagonistas principales, la producción sumará a otros actores reconocidos del cine y las series españolas. Entre ellos se encuentran Aura Garrido, Margarida Corceiro y José Coronado.
El actor, conocido por sus trabajos en Entrevías, tendrá un rol central en la trama. Interpretará al poderoso empresario que se convertirá en el objetivo principal de la gran estafa, un personaje clave para sostener la tensión narrativa de la historia.
Quiénes están detrás de la nueva serie
La adaptación fue creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes además estarán a cargo del guion y la producción ejecutiva.
La dirección recaerá en Álex Rodrigo y Jorge Saavedra. El proyecto también contará con fotografía de Andreu Adam y Víctor Benavides, mientras que el diseño de producción estará en manos de Juan Pedro de Gaspar.