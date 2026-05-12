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José Coronado vuelve a Netflix con una impactante miniserie española de solo 4 episodios

Netflix prepara uno de sus estrenos españoles más esperados de 2026 con “El problema final”, una miniserie de apenas cuatro episodios protagonizada por José Coronado. Suspenso, misterio y una atrapante historia ambientada en 1959 prometen convertirla en un éxito de la plataforma.

José Coronado vuelve a Netflix con una impactante miniserie española de solo 4 episodios José Coronado vuelve a Netflix con una impactante miniserie española de solo 4 episodios
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José Coronado protagonizará en 2026 "El problema final", miniserie de Netflix basada en la obra de Pérez-Reverte sobre un misterioso crimen en un hotel aislado de Mallorca en 1959.
  • La trama sigue a 13 personas aisladas por un temporal tras un sospechoso crimen. Dirigida por Félix Viscarret, la obra de Mod Producciones se filmó en Madrid, Toledo y Lloret de Mar.
  • Con un elenco estelar que incluye a Maribel Verdú, esta adaptación busca consolidar el éxito de la ficción española en Netflix mediante el suspenso clásico y la estética de época.
Resumen generado con IA

Netflix vuelve a apostar fuerte por la ficción española y ya genera expectativa con una de sus producciones más ambiciosas del año. Se trata de “El problema final”, una miniserie de apenas cuatro episodios que mezcla suspenso, misterio y una cuidada ambientación de época, con José Coronado como figura central del elenco.

La plataforma incorporará esta adaptación de la exitosa novela de Arturo Pérez-Reverte como una de sus grandes cartas para este 2026. Aunque todavía no confirmó la fecha exacta de lanzamiento, todo indica que será uno de los estrenos más comentados dentro del catálogo español.

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La historia se sitúa en la primavera de 1959, cuando un fuerte temporal deja incomunicadas a trece personas en un pequeño islote cercano a Mallorca.

Todos se encuentran hospedados en un hotel aislado cuando ocurre un hecho inesperado: Elisa Mander, una turista inglesa, aparece muerta en circunstancias extrañas. Lo que inicialmente parece un suicidio empieza a revelar indicios de algo mucho más oscuro.

En ese contexto aparece Basil, un actor retirado conocido por haber interpretado a Sherlock Holmes en el cine, quien termina involucrado en la investigación del caso.

José Coronado vuelve a Netflix con una impactante miniserie española de solo 4 episodios

Con todos los huéspedes atrapados en el lugar, sin posibilidad de entrar o salir, cada uno se convierte en sospechoso de un crimen que esconde secretos, engaños y giros inesperados.

La trama recupera el espíritu clásico de las novelas policiales de habitación cerrada, con una fuerte inspiración en el universo detectivesco creado por Arthur Conan Doyle.

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Producción de alto nivel y locaciones en España

La miniserie está producida por Mod Producciones, con Fernando Bovaira al frente de la producción.

El guion fue desarrollado por Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, mientras que la dirección quedó en manos de Félix Viscarret, reconocido por su trabajo en destacadas producciones españolas.

El rodaje comenzó en Lloret de Mar y se extendió durante dos meses. También se realizaron grabaciones en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, además de locaciones en Madrid y Toledo.

Un elenco encabezado por José Coronado

Además de José Coronado, la serie reúne a varias figuras reconocidas del cine y la televisión española.

El reparto incluye a:

María Valverde

Martiño Rivas

Maribel Verdú

Gonzalo de Castro

Cristina Kovani

José Condessa

Pepón Nieto

La combinación de nombres consolidados y una historia cargada de tensión convierte a “El problema final” en uno de los lanzamientos más esperados del año.

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