Fin de ciclo: Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la caída en el clásico

El balance deportivo del "Apache" arroja resultados positivos a pesar del sabor amargo de la eliminación reciente, ya que tomó las riendas del equipo en un contexto de crisis profunda y peligro de descenso. Bajo su mando, la institución cordobesa logró una remontada que no solo aseguró la permanencia en la máxima categoría, sino que también consolidó una base de puntos que hoy posiciona al club en zona de Copa Sudamericana dentro de la tabla anual. Durante la fase regular de este torneo Apertura, el equipo cosechó 26 unidades producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas, finalizando en la cuarta posición de la Zona A por detrás de Estudiantes, Boca y Vélez.