Fin de ciclo: Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la caída en el clásico
El "Apache" puso punto final a su etapa en la 'T' luego de la eliminación en el Apertura ante Belgrano. Aunque el club informó que la salida se debe a la finalización de su vínculo contractual, la derrota aceleró la decisión.
Resumen para apurados
- Carlos Tévez dejó la dirección técnica de Talleres tras caer ante Belgrano. La salida se oficializó por fin de contrato luego de cumplir un ciclo de doce meses al frente del equipo.
- El DT asumió en 2025 con riesgo de descenso; logró salvar al club y lo ubicó en zona de copas internacionales tras finalizar cuarto en la Zona A del torneo Apertura recientemente.
- Andrés Fassi busca un reemplazo urgente para el Clausura y la Copa Argentina. Un cuerpo técnico interino asumirá el mando mientras la dirigencia define al sucesor del ex futbolista.
A través de un comunicado, la comisión directiva de Talleres de Córdoba agradeció el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Carlos Tévez durante los últimos doce meses. El ciclo, que se inició en julio de 2025 tras la sorpresiva salida de Diego Cocca, concluyó formalmente por la finalización del contrato vigente, aunque el impacto de quedar fuera del certamen ante el eterno rival resultó determinante para el desenlace. En un video de despedida publicado por la institución, el propio entrenador destacó que la separación de caminos fue una decisión consensuada y agradeció al pueblo "albiazul" por haberlo dejado ser parte durante este periodo.
El balance deportivo del "Apache" arroja resultados positivos a pesar del sabor amargo de la eliminación reciente, ya que tomó las riendas del equipo en un contexto de crisis profunda y peligro de descenso. Bajo su mando, la institución cordobesa logró una remontada que no solo aseguró la permanencia en la máxima categoría, sino que también consolidó una base de puntos que hoy posiciona al club en zona de Copa Sudamericana dentro de la tabla anual. Durante la fase regular de este torneo Apertura, el equipo cosechó 26 unidades producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas, finalizando en la cuarta posición de la Zona A por detrás de Estudiantes, Boca y Vélez.
De cara al futuro inmediato, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi deberá hallar un reemplazante con celeridad para afrontar el inicio del torneo Clausura y el compromiso por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán. Mientras tanto, los entrenamientos del primer equipo quedarán a cargo de un cuerpo técnico interino hasta que se defina al nuevo sucesor.