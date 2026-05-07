Shakira vuelve a cantar para un Mundial y ya presentó “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira volvió a meterse de lleno en el universo futbolero. La artista presentó un adelanto de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que marcará una nueva colaboración de la barranquillera con la máxima cita del fútbol mundial.