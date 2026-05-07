Shakira vuelve a cantar para un Mundial y ya presentó “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026

Resumen para apurados
- Shakira presentó el adelanto de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy, con vistas al torneo que iniciará en Estados Unidos, México y Canadá.
- El tema se lanzará el 14 de mayo y el clip, grabado en el Maracaná, incluye guiños a éxitos previos como “Waka Waka” y a los balones históricos de ediciones pasadas de la FIFA.
- La colaboración busca consolidar un éxito global en la primera cita mundialista con 48 selecciones, reafirmando el histórico vínculo de la artista colombiana con el fútbol.
A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira volvió a meterse de lleno en el universo futbolero. La artista presentó un adelanto de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que marcará una nueva colaboración de la barranquillera con la máxima cita del fútbol mundial.
El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 95 millones de seguidores. Desde el estadio Maracaná, Shakira compartió un breve clip acompañado de un mensaje que rápidamente se viralizó: “Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo”.
El tema contará con la participación de Burna Boy, una de las figuras más influyentes de la música africana actual. La combinación entre ambos artistas busca repetir el impacto global que tuvo “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y también “La La La” durante Brasil 2014.
En el adelanto, Shakira aparece caminando sobre el césped del Maracaná vestida con un uniforme de porrista y zapatillas de plataforma que imitan botines de fútbol. A su alrededor, un grupo de bailarines ejecuta una coreografía que apunta a convertirse en tendencia en redes sociales como TikTok.
El video también incluye varios guiños a la historia de la cantante con los mundiales. En las primeras imágenes aparecen distintas pelotas oficiales utilizadas en ediciones anteriores: desde Alemania 2006 hasta el “Brazuca” de Brasil 2014, además del “Trionda”, la pelota diseñada para el Mundial 2026.
Otro de los momentos que más llamó la atención fue el cierre del clip. La cámara toma altura y muestra un estadio iluminado por fuegos artificiales mientras aparece la frase “We are ready - Estamos listos”, acompañada por los gritos de los hinchas de fondo.
La relación entre Shakira y la FIFA ya forma parte de la historia reciente de los mundiales. En 2010 interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)” junto a Freshlyground, una canción que terminó convirtiéndose en uno de los himnos más exitosos de la Copa del Mundo.
Además, tuvo participación en Alemania 2006, cuando cantó “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura, y regresó en Brasil 2014 con “La La La”, junto a Carlinhos Brown. Ahora, con “Dai Dai”, la colombiana buscará volver a ponerle música a una nueva fiesta mundialista que, por primera vez en la historia, reunirá a 48 selecciones.