Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Este sábado se presenta como una cartelera irresistible para el fanático del deporte en Tucumán. La agenda ofrece opciones para todos los gustos: desde el debut de Boca en los playoffs del torneo Apertura frente a Huracán hasta la definición de las grandes ligas europeas, pasando por una vibrante sexta fecha del Anual de rugby local.
La actividad no se detiene allí, ya que el plano internacional pondrá el foco en el Masters 1000 de Roma con fuerte presencia argentina. En el ámbito local, los ojos estarán puestos en el cierre del Abierto del Norte en el Jockey Club, donde se definirán los grandes ganadores de la semana. A continuación, el detalle completo con horarios y protagonistas.
Tenis: ATP Masters 1000 de Roma
La segunda ronda del certamen italiano tendrá a cuatro representantes nacionales buscando el pase a la siguiente fase. Todos los duelos serán transmitidos a través de la señal de ESPN.
6: Thiago Tirante vs. Cameron Norrie.
6: Solana Sierra vs. Coco Gauff (Cuadro femenino).
7.10 (aprox.): Mariano Navone vs. Felix Auger-Aliassime.
7.10 (aprox.): Tomás Etcheverry vs. Mattia Bellucci.
Torneo Apertura
La fase de eliminación directa se lleva todas las miradas con cuatro duelos imperdibles.
16.30: Talleres vs. Belgrano (El clásico cordobés abre la jornada).
19: Boca vs. Huracán.
21.30: Argentinos Juniors vs. Lanús.
21.30: Independiente Rivadavia vs. Unión.
Fútbol Internacional
Las ligas europeas entran en zona de definición con partidos destacados en Inglaterra, España e Italia.
Premier League: Liverpool-Chelsea (8.30); Sunderland-Manchester United (11); Manchester City-Brentford (13.30).
La Liga: Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo (13.30).
Serie A: Lazio vs. Inter (13); Lecce vs. Juventus (15.45).
Bundesliga: Wolfsburgo vs. Bayern Munich (13.30).
Rugby: Anual tucumano
El torneo local tendrá acción en diversos puntos de la provincia con horarios vespertinos y nocturnos.
16: Universitario vs. Tucumán Rugby.
16.15: Lince vs. Huirapuca.
16.30: Los Tarcos vs. Jockey Club.
19: Natación y Gimnasia vs. Lawn Tennis.
Golf: Última jornada del Abierto del Norte
El golf tendrá su epicentro en la cancha de Alpa Sumaj. La primera salida está pactada para las 8:20 con el Grupo 1, integrado por Juan Manuel Romanazzi y Tobías Tambosco Santillán.