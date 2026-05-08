Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

La actividad no se detiene allí, ya que el plano internacional pondrá el foco en el Masters 1000 de Roma con fuerte presencia argentina. En el ámbito local, los ojos estarán puestos en el cierre del Abierto del Norte en el Jockey Club, donde se definirán los grandes ganadores de la semana. A continuación, el detalle completo con horarios y protagonistas.