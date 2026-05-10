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Anses alertó por nuevas estafas virtuales: cuáles son las modalidades más comunes y cómo evitarlas

La Anses advirtió sobre una nueva ola de estafas virtuales y telefónicas que afectan a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Los delincuentes usan mensajes, llamadas y perfiles falsos para robar datos bancarios y claves personales.

Anses lanza alerta urgente: el dato clave para evitar estafas virtuales Anses lanza alerta urgente: el dato clave para evitar estafas virtuales ANSES
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES emitió una alerta urgente para jubilados y beneficiarios en Argentina por el aumento de estafas virtuales y telefónicas que buscan robar datos bancarios y claves personales.
  • Los delincuentes simulan pagos de bonos y actualizaciones mediante perfiles falsos y WhatsApp. El organismo aclaró que no utiliza gestores ni solicita códigos de seguridad o CBU.
  • La medida busca frenar el fraude digital en sectores vulnerables. Se recomienda operar solo por canales oficiales, como el 130 o Mi ANSES, para garantizar la seguridad financiera.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emitió una advertencia dirigida a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales ante el aumento de estafas virtuales y telefónicas que utilizan la identidad del organismo para obtener datos personales y bancarios.

Según informó el ente previsional, los delincuentes recurren a distintos métodos para engañar a las víctimas, simulando comunicaciones oficiales relacionadas con supuestos bonos, aumentos o pagos pendientes.

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Desde Anses recordaron que ningún trámite requiere gestores ni intermediarios y remarcaron que nunca solicitan claves bancarias, códigos de seguridad ni información confidencial por teléfono, WhatsApp o redes sociales.

Cómo funcionan las estafas que usan el nombre de ANSES

El organismo explicó que los estafadores suelen contactar a las víctimas mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos o perfiles falsos en redes sociales.

En muchos casos, utilizan logos, imágenes institucionales y lenguaje similar al oficial para generar confianza y convencer a las personas de entregar datos sensibles, como claves de home banking, números de cuenta o CBU.

Entre las maniobras más frecuentes detectadas por Anses aparecen:

  • Mensajes que prometen bonos extraordinarios.
  • Llamadas para supuestas “actualizaciones del sistema”.
  • Correos electrónicos con enlaces falsos.
  • Cuentas falsas en redes sociales.
  • Formularios digitales que solicitan datos bancarios.

Cuáles son los canales oficiales de ANSES

Para evitar fraudes, Anses recomendó utilizar únicamente sus vías de contacto verificadas y desconfiar de cualquier comunicación que llegue desde cuentas no oficiales.

Los canales habilitados son:

  • El sitio web oficial de ANSES.
  • La plataforma Mi ANSES con clave de seguridad social.
  • La línea telefónica 130.
  • Las oficinas de atención presencial en todo el país.

Qué recomienda ANSES para evitar fraudes

Frente al incremento de las estafas, Anses pidió no compartir nunca códigos de verificación ni claves personales y evitar ingresar a enlaces desconocidos enviados por mensaje o correo electrónico.

También sugirió verificar siempre que las comunicaciones provengan de cuentas oficiales antes de brindar cualquier dato personal o bancario.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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