Aumento para dos ayudas clave de AUH en mayo: los nuevos montos confirmados por Anses

Resumen para apurados
- ANSES confirmó aumentos en la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para beneficiarios de la AUH en mayo de 2026, buscando reforzar los ingresos de las familias argentinas.
- La Tarjeta Alimentar sube un 38%, alcanzando los $149.425 para familias numerosas. El Complemento Leche llega a $53.290, aplicándose automáticamente según el calendario de pagos.
- Esta actualización busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo en sectores vulnerables. El ajuste marcará un piso de ingresos clave para la canasta básica en el segundo trimestre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó una actualización en los montos que reciben las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante mayo de 2026. Los cambios impactan tanto en la Tarjeta Alimentar como en el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.
Con los nuevos aumentos, miles de hogares tendrán un ingreso más alto este mes, en paralelo a la actualización por movilidad aplicada sobre las prestaciones sociales.
AUH mayo 2026: cuánto paga la Tarjeta Alimentar
Desde mayo, la Tarjeta Alimentar registra un incremento del 38%, según informó la Anses. Los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente manera:
Familias con un hijo: $72.250
Familias con dos hijos: $113.299
Familias con tres hijos o más: $149.425
El beneficio está destinado a titulares de la AUH, personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.
Además, el pago se deposita automáticamente junto con la prestación mensual y no requiere inscripción previa.
Complemento Leche: nuevo monto en mayo 2026
La Anses también actualizó el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia destinada a garantizar la alimentación de niños pequeños y personas gestantes.
Desde mayo de 2026, el monto asciende a:
$53.290 por cada hijo menor de 3 años
El beneficio alcanza a familias que cobran AUH con hijos pequeños y también a quienes perciben la Asignación por Embarazo.
Cuánto cobra una familia con AUH y extras en mayo
El monto total que recibe cada hogar depende de la cantidad de hijos y de la retención del 20% que aplica la Anses sobre la AUH.
Familia con un hijo menor de 3 años: montos con retención
AUH: $85.204
Tarjeta Alimentar: $72.250
Complemento Leche: $53.290
Total aproximado: $210.744
Familia con un hijo menor de 3 años: montos sin retención
AUH completa: $106.505
Tarjeta Alimentar: $72.250
Complemento Leche: $53.290
Total aproximado: $232.045
Calendario de pagos AUH mayo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el cronograma de pagos para la AUH se organiza según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
AUH y extras: quiénes pueden acceder
La AUH está dirigida a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o sean monotributistas sociales.
A su vez, tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche forman parte de las políticas alimentarias y de acompañamiento implementadas para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.