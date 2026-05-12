Secciones
SociedadActualidad

Aumento para dos ayudas clave de AUH en mayo: los nuevos montos confirmados por Anses

Se actualizaron dos beneficios que cobran millones de familias junto con la AUH. Cómo quedan los valores de mayo y cuánto puede recibir un hogar con hijos.

Mayo llega con aumento para AUH Mayo llega con aumento para AUH Ámbito
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES confirmó aumentos en la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para beneficiarios de la AUH en mayo de 2026, buscando reforzar los ingresos de las familias argentinas.
  • La Tarjeta Alimentar sube un 38%, alcanzando los $149.425 para familias numerosas. El Complemento Leche llega a $53.290, aplicándose automáticamente según el calendario de pagos.
  • Esta actualización busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo en sectores vulnerables. El ajuste marcará un piso de ingresos clave para la canasta básica en el segundo trimestre.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó una actualización en los montos que reciben las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante mayo de 2026. Los cambios impactan tanto en la Tarjeta Alimentar como en el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Con los nuevos aumentos, miles de hogares tendrán un ingreso más alto este mes, en paralelo a la actualización por movilidad aplicada sobre las prestaciones sociales.

AUH mayo 2026: cuánto paga la Tarjeta Alimentar

Desde mayo, la Tarjeta Alimentar registra un incremento del 38%, según informó la Anses. Los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250
Familias con dos hijos: $113.299
Familias con tres hijos o más: $149.425

El beneficio está destinado a titulares de la AUH, personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Además, el pago se deposita automáticamente junto con la prestación mensual y no requiere inscripción previa.

Complemento Leche: nuevo monto en mayo 2026

La Anses también actualizó el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia destinada a garantizar la alimentación de niños pequeños y personas gestantes.

Desde mayo de 2026, el monto asciende a:

$53.290 por cada hijo menor de 3 años

El beneficio alcanza a familias que cobran AUH con hijos pequeños y también a quienes perciben la Asignación por Embarazo.

Cuánto cobra una familia con AUH y extras en mayo

El monto total que recibe cada hogar depende de la cantidad de hijos y de la retención del 20% que aplica la Anses sobre la AUH.

Familia con un hijo menor de 3 años: montos con retención
AUH: $85.204
Tarjeta Alimentar: $72.250
Complemento Leche: $53.290
Total aproximado: $210.744
Familia con un hijo menor de 3 años: montos sin retención
AUH completa: $106.505
Tarjeta Alimentar: $72.250
Complemento Leche: $53.290
Total aproximado: $232.045
Calendario de pagos AUH mayo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el cronograma de pagos para la AUH se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo

AUH y extras: quiénes pueden acceder

La AUH está dirigida a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o sean monotributistas sociales.

A su vez, tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche forman parte de las políticas alimentarias y de acompañamiento implementadas para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.


Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
AUH mayo 2026: quiénes pueden cobrar un extra y cuánto aumenta el monto por hijo

AUH mayo 2026: quiénes pueden cobrar un extra y cuánto aumenta el monto por hijo

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

Lo más popular
Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial
1

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa
2

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país
3

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
4

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
5

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró

Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

Comentarios