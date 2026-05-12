Aumento para dos ayudas clave de AUH en mayo: los nuevos montos confirmados por Anses

Familia con un hijo menor de 3 años: montos con retención

AUH: $85.204

Tarjeta Alimentar: $72.250

Complemento Leche: $53.290

Total aproximado: $210.744

Familia con un hijo menor de 3 años: montos sin retención

AUH completa: $106.505

Tarjeta Alimentar: $72.250

Complemento Leche: $53.290

Total aproximado: $232.045

Calendario de pagos AUH mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el cronograma de pagos para la AUH se organiza según la terminación del DNI:



DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo