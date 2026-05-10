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Pagos Anses: ¿quiénes cobran en la segunda semana de mayo 2026?

Este cronograma incluye a titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otras prestaciones de pago único y familiares.

Pagos Anses: ¿quiénes cobran en la segunda semana de mayo 2026? Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES inicia el cronograma de pagos de mayo 2026 para jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales este lunes 11, organizado según la terminación del DNI en todo el país.
  • Los haberes percibirán un aumento del 3,38% por movilidad previsional y un bono extra de $70.000 para quienes cobran la mínima, buscando compensar la inflación registrada en marzo.
  • Esta medida intenta sostener el poder de compra de los sectores más vulnerables. El calendario se extenderá hasta fin de mes para cubrir todas las categorías de prestaciones.
Resumen generado con IA

Las fechas de pago de Anses para el mes de mayo ya se encuentran disponibles. Jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones sociales percibirán sus haberes a partir del lunes 11, conforme al calendario establecido para este periodo. Este cronograma incluye a titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otras prestaciones de pago único y familiares.

Anses confirmó aumento para jubilados en mayo de 2026: ¿cuánto cobrarán?

Anses confirmó aumento para jubilados en mayo de 2026: ¿cuánto cobrarán?

Asimismo, los haberes previsionales presentan en mayo un incremento del 3,38% bajo la actual fórmula de movilidad. Dicha actualización surge del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo, según la información oficial del Indec. De esta manera, el ajuste busca reflejar las variaciones económicas recientes en los ingresos de los beneficiarios del sistema previsional.

Quiénes cobran el bono de Anses en mayo

El bono de $70.000 se otorgará de forma íntegra a quienes perciben la jubilación mínima, mediante un depósito automático que prescinde de gestiones adicionales. Este refuerzo financiero beneficia a jubilados y pensionados con los haberes más bajos, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

En cuanto a los montos específicos de mayo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza un total de $384.539,28 al sumar el mencionado bono. Por otro lado, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se sitúan en $345.221,87, integrando también el pago extraordinario para fortalecer el poder adquisitivo de estos sectores.

Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 13 de mayo al 10 de junio.

Asignaciones de Pago Único

Para matrimonio, nacimiento y adopción, todas las terminaciones de DNI cobrarán del 12 de mayo al 10 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 11 de mayo al 10 de junio.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

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