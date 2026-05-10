Pagos Anses: ¿quiénes cobran en la segunda semana de mayo 2026?

Las fechas de pago de Anses para el mes de mayo ya se encuentran disponibles. Jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones sociales percibirán sus haberes a partir del lunes 11, conforme al calendario establecido para este periodo. Este cronograma incluye a titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otras prestaciones de pago único y familiares.