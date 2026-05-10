Pagos Anses: ¿quiénes cobran en la segunda semana de mayo 2026?

Resumen para apurados
- ANSES inicia el cronograma de pagos de mayo 2026 para jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales este lunes 11, organizado según la terminación del DNI en todo el país.
- Los haberes percibirán un aumento del 3,38% por movilidad previsional y un bono extra de $70.000 para quienes cobran la mínima, buscando compensar la inflación registrada en marzo.
- Esta medida intenta sostener el poder de compra de los sectores más vulnerables. El calendario se extenderá hasta fin de mes para cubrir todas las categorías de prestaciones.
Las fechas de pago de Anses para el mes de mayo ya se encuentran disponibles. Jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones sociales percibirán sus haberes a partir del lunes 11, conforme al calendario establecido para este periodo. Este cronograma incluye a titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación por Desempleo y otras prestaciones de pago único y familiares.
Asimismo, los haberes previsionales presentan en mayo un incremento del 3,38% bajo la actual fórmula de movilidad. Dicha actualización surge del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo, según la información oficial del Indec. De esta manera, el ajuste busca reflejar las variaciones económicas recientes en los ingresos de los beneficiarios del sistema previsional.
Quiénes cobran el bono de Anses en mayo
El bono de $70.000 se otorgará de forma íntegra a quienes perciben la jubilación mínima, mediante un depósito automático que prescinde de gestiones adicionales. Este refuerzo financiero beneficia a jubilados y pensionados con los haberes más bajos, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.
En cuanto a los montos específicos de mayo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza un total de $384.539,28 al sumar el mencionado bono. Por otro lado, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se sitúan en $345.221,87, integrando también el pago extraordinario para fortalecer el poder adquisitivo de estos sectores.
Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI: del 13 de mayo al 10 de junio.
Asignaciones de Pago Único
Para matrimonio, nacimiento y adopción, todas las terminaciones de DNI cobrarán del 12 de mayo al 10 de junio.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 11 de mayo al 10 de junio.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo