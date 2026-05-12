Mandarinas al sol: hasta cuándo habrá tardes agradables en Tucumán

El frío llegó para anunciar con fuerza que el invierno se aproxima. En San Miguel de Tucumán, el fin de semana que pasó fue el más frío registrado en lo que va del año. Aunque en general no se espera un invierno demasiado crudo en la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional, seguirá habiendo días con temperaturas mínimas muy bajas. Pero las tardes serán radicalmente diferentes y se prestarán para comer algunas mandarinas al sol.