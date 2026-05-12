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Mandarinas al sol: hasta cuándo habrá tardes agradables en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana de fuertes contrastes térmicos en la provincia, con madrugadas gélidas por debajo de los 10 °C y tardes agradables que invitan a disfrutar del sol antes de la llegada de las lluvias.

Mandarinas al sol: hasta cuándo habrá tardes agradables en Tucumán Foto: Citruslandia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé una semana de contrastes térmicos en Tucumán, con madrugadas frías y tardes agradables de hasta 23°C hasta el sábado, antes de la llegada de lluvias el domingo.
  • Tras el fin de semana más frío del año, se registrarán mínimas de entre 8°C y 10°C. Las temperaturas máximas oscilarán los 22°C, permitiendo tardes soleadas previo al invierno.
  • El domingo marcará un cambio con chaparrones y un descenso térmico a 15°C. Aunque el cielo despeje luego, el frío persistirá, señalando el fin de las tardes cálidas otoñales.
Resumen generado con IA

El frío llegó para anunciar con fuerza que el invierno se aproxima. En San Miguel de Tucumán, el fin de semana que pasó fue el más frío registrado en lo que va del año. Aunque en general no se espera un invierno demasiado crudo en la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional, seguirá habiendo días con temperaturas mínimas muy bajas. Pero las tardes serán radicalmente diferentes y se prestarán para comer algunas mandarinas al sol.

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El frío se seguirá haciendo sentir a la sombra, al menos durante algunos días más, porque el calor parece haber decidido retirarse para dar paso a las temperaturas inferiores a 10 °C. Ese es el pronóstico de mínimas para toda la semana: el termómetro oscilará entre los 9 °C y 10 °C para los indicadores más bajos. En todos los casos, se darán durante la madrugada de cada día de la semana.

¿Hasta cuándo habrá tardes calentitas en Tucumán?

El pronóstico semanal indica que se podrá disfrutar de la calidez del sol al aire libre, al menos, hasta el sábado. Es que las tardes ofrecerán cierto resguarda para quienes menos soportan el frío.

Este martes, la temperatura más alta tocará los 23 °C, se espera que cerca de las 15. Luego, empezará a descender nuevamente hasta llegar a los 12 °C. El miercoles, la mínima bajará hasta los 8 °C y por la tarde escalará otra vez para tocar los 22 °C. El jueves, el termómetro se moverá entre los 9 °C y 21 °C.

Iniciando el fin de semana, Tucumán tendrá los últimos días realmente cálidos. Tanto el viernes como el sábado, las temperaturas repetirán las de toda la semana con mínimas de 9 °C y máximas de 22 °C. El domingo marcará la diferencia, porque se anunciaron los primeros chaparrones de la semana. Además, el indicador más alto del termómetro llegrá apenas a 15 °C. Aunque para el inicio de la próxima semana se espera un cielo despejado, el frío no dará tregua.

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