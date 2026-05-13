Quedaron libres los acusados de tener dólares falsos

José Matías Rollate respiró aliviado al escuchar que tanto él como su padre, Jacinto Rollate, recuperarían la libertad. Por ahora, sólo está acusado de haber estafado a su suegro, pero la Justicia Federal podría iniciar otro expediente contra ambos por falsificación de dólares.
El auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, siguiendo las instrucciones del fiscal Diego López Ávila, imputó a Rollate por haber concretado, entre junio y septiembre de 2025, una maniobra defraudadora en perjuicio de su ex suegro y ex cuñado. Valiéndose del vínculo de confianza que mantenía con ellos, obtuvo los datos de una tarjeta de crédito que habría utilizado sin autorización para vincularla a una cuenta de Mercado Pago bajo su control, realizando transferencias y simulaciones de operaciones comerciales relacionadas con un negocio de su propiedad. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de $12,5 millones.
En tanto, el segundo hecho investigado está vinculado con la presunta falsificación de moneda extranjera. Según la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público, ambos imputados habrían confeccionado billetes falsos por un total de U$S109.800.
Parte de esa suma había sido entregada por Nadia Antonella Pérez Vega, ex pareja de José Rollate al radicar una denuncia el viernes. Según la presentación que realizó en la División de Delitos Telemáticos, el acusado le entregó un fajo de U$S100.000 con fajas de un banco privado para fingir legalidad.Después, en un allanamiento realizado por la Policía, a Jacinto Rollate le encontraron otros U$S10.000 apócrifos.
Durante la audiencia, el defensor de los acusados, Patricio Char, cuestionó la competencia de la Justicia provincial respecto del delito vinculado con la falsificación de moneda. Rodríguez del Busto sostuvo que la Unidad Fiscal actuó legítimamente y recordó que “se puso en conocimiento al Juzgado Federal de turno el mismo día de las aprehensiones”. Asimismo, señaló que la intervención provincial se justificaba por la posible comisión de delitos ordinarios conexos, como la estafa.
La Justicia Federal
La jueza Isabel Méndez hizo lugar al planteo defensivo y resolvió que el hecho relacionado con la falsificación de moneda sea investigado por la Justicia Federal. En consecuencia, ordenó el cese de la aprehensión de Jacinto Rollate. Respecto de su hijo, el representante del Ministerio Público solicitó que se le dictara prisión preventiva por 30 días, al considerar que podría entorpecer la investigación. La magistrada rechazó el pedido y permitió que continuara el proceso en libertad.
Char se mostró confiado respecto del desarrollo del proceso. “Él no le debe dinero a nadie. La causa por la falsificación de moneda no tendrá curso. Los billetes secuestrados son de cotillón, para ser usados en fiestas. Hasta tienen una leyenda que indica que son copias”, argumentó. “Por otra parte, es importante aclarar que, finalizada la audiencia, se avanzó en un acuerdo con el denunciante para cerrar el caso”, finalizó.
El defensor negó además que su asistido tenga problemas con las personas que le habrían entregado dinero para que realizara inversiones en nombre de ellos. “Una cosa es que lo digan y otra, que puedan demostrarlo. Sí tuvo inconvenientes, pero con todos llegó a un acuerdo y devolvió el dinero”, concluyó Char.