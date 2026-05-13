Quedaron libres los acusados de tener dólares falsos

El auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, siguiendo las instrucciones del fiscal Diego López Ávila, imputó a Rollate por haber concretado, entre junio y septiembre de 2025, una maniobra defraudadora en perjuicio de su ex suegro y ex cuñado. Valiéndose del vínculo de confianza que mantenía con ellos, obtuvo los datos de una tarjeta de crédito que habría utilizado sin autorización para vincularla a una cuenta de Mercado Pago bajo su control, realizando transferencias y simulaciones de operaciones comerciales relacionadas con un negocio de su propiedad. El perjuicio económico fue estimado en alrededor de $12,5 millones.