Condenados por estafas con perfiles falsos en redes

El Ministerio Público Fiscal está investigando a una banda criminal por haber robado la identidad de un hombre para crear perfiles falsos en redes sociales y cometer presuntas estafas ofreciendo alquileres. El damnificado, al enterarse del uso de su imagen, denunció lo sucedido y recibió amenazas por parte de los usurpadores. A raíz de su denuncia inicial la Fiscalía inició una segunda investigación por estafas, en la cual los tres implicados fueron condenados a tres y dos años de prisión de ejecución condicional.
La historia se remonta a mediados de 2023. En agosto de dicho año, Juan Manuel Assaf fue alertado por allegados que existían dos perfiles de Facebook que, bajo los nombres de “Marcos Heredia” y “Diego Vera”, habían estado utilizando imágenes de él. Apenas se enteró dijo que reportó los perfiles y le pidió a su familia y entorno que hicieran lo mismo.
“Días después me enteré que uno de los perfiles falsos se dedicaba a estafar personas mediante transferencias bancarias, simulando un alquiler de propiedades y apropiándose indebidamente del dinero de las víctimas de esta estafa”, explicó el damnificado. “También me enteré que en diversos grupos de Facebook circulaba un escrache hacia el usuario llamado “Marcos Heredia”, que utilizaba mi foto de perfil, algo que afectó gravemente mi imagen, honor e identidad”, agregó.
Rápidamente se dirigió hacia la División de Delitos Telemáticos para denunciar lo que estaba sucediendo y se abrió una investigación para dar con los responsables que estaban detrás de esta maniobra. Un día después de haber acudido a las autoridades, contó que comenzó a recibir mensajes amenazantes y violentos del perfil falso de Facebook. “Enviaban fotos de armas y municiones, amenazándome a mí y a mi familia. Me decían que sabían en dónde vivía, me mandaron mi domicilio exacto y dijeron que si no cesaba en los reclamos y denuncias me iban a ir a visitar armados y me iban a matar. Después las amenazas se trasladaron a mi familia y también le mandaron mensajes a mi hermana”, relató.
Doble investigación
La denuncia inicial de Assaf cayó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, que dirige Diego Hevia. La Fiscalía libró oficios a la plataforma META (Facebook, Instagram y WhatsApp) y a empresas telefónicas para lograr identificar a los responsables y vincularlos con las amenazas. De dichos informes identificaron las direcciones IP de creación y acceso de las cuentas falsas y sus correspondientes ubicaciones.
En paralelo, la División de Delitos Telemáticos de la Policía realizó un relevamiento informático y descubrió que el usuario de Facebook y de Instagram que se hacía llamar “Marcos Heredia” difundía una segunda cuenta llamada @alquilerentucuman, en la cual se promocionaba el alquiler de una vivienda en El Cadillal. En los datos de contacto se proporcionaba un número telefónico que también estaba a nombre de Marcos Heredia, pero que utilizaba una fotografía de Assaf. El perfil de “Diego Vera” se encargaba de comentar reseñas positivas sobre el alquiler para fortalecer la fachada del servicio ofrecido.
Al inspeccionar diversos grupos de Facebook, descubrieron que varias personas habían escrachado públicamente a los perfiles por estafa. En sus denuncias públicas aludían que, al intentar reservar la vivienda de El Cadillal, habían abonado el pago de una seña y luego el supuesto inquilino desapareció. Fue así que se abrió una segunda causa para investigar a las personas que estaban detrás de estas estafas.
Los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif) ahondaron en la pesquisa y en el resultado de los informes enviados por las plataformas oficiadas. Así llegaron a la conclusión de que los usuarios que se hacían llamar “Marcos Heredia” y “Diego Vera” no existían, e identificaron a Carlos René Conca (64 años), Héctor Antonio Páez (23) y Leonardo Rodrigo Conca Álvarez (21) como las tres personas que detrás de esos perfiles habían orquestado su accionar delictivo.
El nuevo legajo estuvo en manos de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, al mando de María del Carmen Reuter. El pasado 23 de mayo las partes arribaron a un juicio abreviado. La auxiliar de fiscal Paula Bellomío los acusó de ser coautores de dos casos de tentativa de estafa, tres casos de estafa y un caso por amenazas coactivas, todos los hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y enero de 2025.
La jueza Fanny Siriani homologó el convenio en el cual se acordó la pena de dos años de prisión de ejecución condicional para Carlos René Cosca y tres años de prisión condicional para Héctor Antonio Páez y Leonardo Rodrigo Conca Álvarez. Además, se dispuso el pago de una reparación económica valuada en $5.000.000 que se repartirá entre las víctimas, y que los imputados de 21 y 23 años realicen dos horas semanales de trabajo comunitario durante un año.
En diálogo con LA GACETA, Assaf contó que está a la espera de que su denuncia se resuelva. El MPF continúa investigando a Conca, Páez y Conca Álvarez por las amenazas a él y a su familia y por el robo y uso de su imagen. “Es una causa compleja donde se hicieron múltiples allanamientos, se secuestraron alrededor de 30 tarjetas de crédito y débito, celulares y computadoras para ser peritados. Desde la Fiscalía me dijeron que su intención es llegar a un juicio oral; espero que la causa pueda avanzar rápido porque el daño que me hicieron fue enorme”, manifestó el damnificado.
El damnificado denunciará a Facebook por la falta de celeridad y daño a su imagen
En medio del proceso penal contra las personas que robaron su identidad para cometer estafas, Juan Manuel Assaf informó que iniciará una demanda a Facebook por daños y perjuicios. “Esto se debe a que la plataforma jamás acató los reportes que hicimos hacia los perfiles truchos. Estuvieron mucho tiempo activos, incluso cuando la denuncia ya estaba presentada. No sólo seguían engañando a la gente sino que por allí nos amenazaron a mi hermana y a mí; nos mandaron fotos de armas de fuego y municiones y Facebook no tomó cartas en el asunto”, dijo. Según explicó, por el momento se encuentra en instancia de mediación con la aplicación, pero aseguró que en los próximos días formalizará la demanda.