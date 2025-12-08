Condenados por estafas con perfiles falsos en redes

Rápidamente se dirigió hacia la División de Delitos Telemáticos para denunciar lo que estaba sucediendo y se abrió una investigación para dar con los responsables que estaban detrás de esta maniobra. Un día después de haber acudido a las autoridades, contó que comenzó a recibir mensajes amenazantes y violentos del perfil falso de Facebook. “Enviaban fotos de armas y municiones, amenazándome a mí y a mi familia. Me decían que sabían en dónde vivía, me mandaron mi domicilio exacto y dijeron que si no cesaba en los reclamos y denuncias me iban a ir a visitar armados y me iban a matar. Después las amenazas se trasladaron a mi familia y también le mandaron mensajes a mi hermana”, relató.