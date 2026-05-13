Hoy habrá una cumbre con la Nación por el gas para industrias

Funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, que encabeza María Carmen Tettamanti, recibirán hoy a los dirigentes de las industrias citrícola y azucarera, en un encuentro considerado clave en el que se abordarán dos temas centrales para la actividad: la problemática del bioetanol y la provisión de gas durante el invierno. A la cumbre asistirán, entre otros, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad y el secretario de la Producción, Eduardo Castro. Por el sector privado se prevé que concurran el titular del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, la directora de la Compañía Sucroalcoholera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, y el presidente de la Asociación Citrícola del NOA, Roberto Sánchez Loria.
Preocupación
Los industriales habían manifestado su preocupación frente a la posibilidad de un encarecimiento en el valor del fluido importado, a raíz de los cambios que el Gobierno nacional decidió aplicar en el sistema energético argentino.
El gobernador Osvaldo Jaldo viene manteniendo contactos con las autoridades nacionales reclamando que se garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad industrial, especialmente en rubros que constituyen el motor de la economía tucumana y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Del mismo modo que se impulsa una mejora en el valor del bioetanol a base de caña de azúcar.