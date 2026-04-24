Empresarios alertan por cortes de gas en invierno y riesgo para la industria en Tucumán

Para evitar quedarse sin suministro este año, la alternativa que tienen las empresas -como advirtió la Unión Industrial- es buscar y comprar gas del norte o importarlo desde Bolivia, dos producciones que se encuentran en declive. Anticipándose a este escenario, algunas compañías ya cerraron contratos para garantizar la provisión. Otra alternativa es adquirir Gas Natural Licuado (GNL), en el marco de la última decisión del Gobierno nacional de mantener a Enarsa a cargo de la importación de gas durante el invierno, ante el incremento de los precios internacionales tanto del crudo como del GNL en el contexto de la guerra en Medio Oriente.