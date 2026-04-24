Empresarios alertan por cortes de gas en invierno y riesgo para la industria en Tucumán

Resumen para apurados
- El Gobierno confirmó cortes de gas para industrias del NOA en el invierno de 2026 para priorizar hogares. La medida afectará el suministro productivo en Tucumán y toda la región.
- La Secretaría de Energía centralizará el flujo desde Vaca Muerta ante el declive de Bolivia. Esto implica una reducción del 35% en la capacidad de transporte diario para el Norte.
- La Unión Industrial de Tucumán alerta sobre riesgos en el empleo y la zafra. Advierten que el costo de importar GNL es seis veces superior, amenazando la viabilidad del sector.
En el invierno de 2026 habrá cortes de gas natural para las industrias del NOA, entre ellas de Tucumán. No se trata de una hipótesis sino de un escenario ya comunicado oficialmente por el gobierno de Javier Milei: durante los meses de mayor demanda, las empresas dejarán de recibir suministro desde el sistema troncal y deberán recurrir a fuentes alternativas o, directamente, detener su producción. En particular, aquellas con contratos interrumpibles.
La situación tiene origen en una profunda e histórica reestructuración del sistema de abastecimiento impulsada por el Gobierno nacional. El objetivo, según pudo averiguar LA GACETA mediante consultas a fuentes del mercado nacional, es ordenar el esquema de transporte, principalmente, centralizar el suministro con origen en Vaca Muerta. En ese marco, tras la paralización en 2024, se avanzó en obras como el Gasoducto Perito Moreno (GPM) para cubrir el consumo en el Gran Buenos Aires, y en la Reversión del Gasoducto Norte para reemplazar el flujo proveniente de Bolivia y la red Norte en Salta (todavía hay conexión), aunque esta última aún no está completamente terminada ya que resta finalizar las plantas compresoras.
Dentro de ese reordenamiento, dispuesto por la Resolución N° 66/2026 y otras normas de la Secretaría de Energía, las distribuidoras -Naturgy NOA para el caso de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero- “deberán cambiar su forma de abastecimiento de gas” y centralizar el flujo justamente proveniente de Vaca Muerta, priorizando el consumo residencial, comercial y gran parte de la oferta de Gas Natural Comprimido (GNC), bajo contrato ininterrumpible.
El NOA, perjudicado
En esa distribución, el NOA resultó el principal perjudicado. La empresa distribuidora regional habría elevado una advertencia a la Secretaría de Energía, al considerar que se pierde capacidad firme en el nuevo esquema. En el caso de Tucumán y las provincias vecinas, se pasará de contar a través de Transportadora Gas del Norte (TGN SA) con unos 4,9 millones de metros cúbicos diarios a apenas 3,2 millones provenientes de Neuquén. Eso significa que desde el 1 de mayo de 2026 habrá una reducción de capacidad de 1,8 millones de m3 por día, una caída del abastecimiento de un 35%. Mientras, se compensa el flujo hacia Buenos Aires desde Neuquén mediante el Gasoducto Perito Moreno.
El problema se agrava por la estacionalidad productiva de Tucumán. El volumen fijado por la Secretaría de Energía llega a cubrir la demanda local para nueve meses verano (primavera-verano-otoño), pero es previsiblemente insuficiente para la próxima características de la estación invernal, cuando entrarán en actividad plena las industrias citrícolas y sucroalcohlera, sumando Papelera Tucumán y otros sectores. Ahí, el consumo se incrementa en general, con en los hogares, comercios y GNC.
Ante este escenario, los industriales fueron notificados en las últimas semanas sobre cortes de suministro que se concretarán durante un período de hasta 80 días en invierno y que forman parte de las condiciones contractuales vigentes. Si bien en los últimos años se anunciaban medidas similares, no llegaban a aplicarse en la región. La diferencia ahora es que la restricción será efectiva y generalizada. La administración libertaria definió que toda la capacidad disponible se destine a la demanda prioritaria y que la industria deba resolver su abastecimiento en el mercado, incluso a costos más elevados.
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) manifestó ayer su profunda preocupación por el impacto de la medida nacional, al señalar que se pone en riesgo la continuidad de la actividad y el empleo en la provincia. “Esta reasignación prioriza la demanda ininterrumpible (residencial, comercial y GNC), dejando sin capacidad asegurada a los usuarios industriales durante los meses de mayor demanda, que quedarán expuestos a severas restricciones de abastecimiento”, indicó la cámara en una nota enviada al gobernador Osvaldo Jaldo, en el que le solicitaron también su intervención ante la Casa Rosada para mantener el abastecimiento de energía, entre otros puntos.
Para evitar quedarse sin suministro este año, la alternativa que tienen las empresas -como advirtió la Unión Industrial- es buscar y comprar gas del norte o importarlo desde Bolivia, dos producciones que se encuentran en declive. Anticipándose a este escenario, algunas compañías ya cerraron contratos para garantizar la provisión. Otra alternativa es adquirir Gas Natural Licuado (GNL), en el marco de la última decisión del Gobierno nacional de mantener a Enarsa a cargo de la importación de gas durante el invierno, ante el incremento de los precios internacionales tanto del crudo como del GNL en el contexto de la guerra en Medio Oriente.
“Como alternativa, se ha solicitado informar los volúmenes de GNL regasificado que las industrias estarían dispuestas a adquirir en mayo de 2026, a un precio estimado de 23,712 U$S/MMBTU (1.225 $/m³), es decir, más de seis veces el precio del gas residencial sin subsidio (199,9 $/m³). Este nivel de costos resulta claramente prohibitivo y pone en riesgo la continuidad de la actividad industrial”, comparó la UIT en la nota. En cuanto a los precios, el gas del norte casi duplica, por ahora, al proveniente de Neuquén.
“Se pone en riesgo la operación industrial de las distintas actividades económicas de la provincia, que tienen su período de mayor actividad en el invierno. A eso se suma otra cuestión: la incertidumbre en el precio para garantizar el gas del norte”, avisó la vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani, en una entrevista con LG Play.