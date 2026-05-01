Reclamo tucumano a la Nación por el abastecimiento del gas industrial

En la resolución, Energía de la Nación señala que el desarrollo de la formación Vaca Muerta ha desplazado progresivamente la zona de aprovisionamiento de gas natural, generando un aumento de los flujos desde la Cuenca Neuquina hacia los principales centros de consumo. Paralelamente, se ha reducido la disponibilidad de gas desde el norte, como consecuencia de la declinación de la producción de la Cuenca Noroeste, la falta de abastecimiento desde Bolivia y, en menor medida, la caída de la Cuenca Austral. A ello se suma la necesidad de incorporar Gas Natural Licuado (GNL) como fuente de abastecimiento para cubrir los picos de demanda invernal, lo cual ha introducido distorsiones en las rutas de transporte efectivamente utilizadas y contratadas. En atención a la naturaleza estructural de estos cambios y a la prórroga de la emergencia, la Secretaría consideró oportuno implementar una modificación estructural del sistema de transporte. Frente a esto, la Unión Industrial de Tucumán (UIT) le planteó la preocupación del sector al gobernador Osvaldo Jaldo. “La preservación de la actividad industrial requiere una solución inmediata que evite consecuencias severas”, señalaron Jorge Rocchia Ferro y Santiago Bonatti, titular y secretario de la UIT.