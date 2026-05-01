Reclamo tucumano a la Nación por el abastecimiento del gas industrial

Resumen para apurados
- El ministro Daniel Abad reclamó ante Energía de la Nación asegurar el suministro de gas industrial en Tucumán durante el invierno ante cambios normativos que limitan el transporte.
- La Resolución 66/2026 busca reordenar el sistema por el auge de Vaca Muerta y la caída de envíos desde Bolivia, lo que según la industria local pone en riesgo la producción regional.
- Tucumán exige una revisión que garantice equidad federal y precios razonables para evitar asimetrías regionales, protegiendo así el empleo y la competitividad del Norte Grande.
El Gobierno de Tucumán formalizó su preocupación respecto de una decisión nacional para ordenar el sistema energético y que podía ocasionar trastornos a la producción industrial de la provincia, particularmente en la provisión del gas durante el invierno, un período de alta producción regional. La inquietud fue expresada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mediante una nota remitida a la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti.
En la misiva, Abad expresa “la firme preocupación del Gobierno provincial respecto de los efectos que la Resolución N° 66/2026 podría generar sobre el abastecimiento de gas destinado al sector industrial tucumano”. “Su aplicación implicaría una reducción sustancial de la capacidad firme de transporte disponible para las industrias de la provincia y del NOA durante el invierno, afectando la continuidad productiva, el empleo, el cumplimiento de compromisos comerciales y la competitividad regional”, subraya Abad.
En la resolución, Energía de la Nación señala que el desarrollo de la formación Vaca Muerta ha desplazado progresivamente la zona de aprovisionamiento de gas natural, generando un aumento de los flujos desde la Cuenca Neuquina hacia los principales centros de consumo. Paralelamente, se ha reducido la disponibilidad de gas desde el norte, como consecuencia de la declinación de la producción de la Cuenca Noroeste, la falta de abastecimiento desde Bolivia y, en menor medida, la caída de la Cuenca Austral. A ello se suma la necesidad de incorporar Gas Natural Licuado (GNL) como fuente de abastecimiento para cubrir los picos de demanda invernal, lo cual ha introducido distorsiones en las rutas de transporte efectivamente utilizadas y contratadas. En atención a la naturaleza estructural de estos cambios y a la prórroga de la emergencia, la Secretaría consideró oportuno implementar una modificación estructural del sistema de transporte. Frente a esto, la Unión Industrial de Tucumán (UIT) le planteó la preocupación del sector al gobernador Osvaldo Jaldo. “La preservación de la actividad industrial requiere una solución inmediata que evite consecuencias severas”, señalaron Jorge Rocchia Ferro y Santiago Bonatti, titular y secretario de la UIT.
Abad aclara que la Provincia entiende la necesidad de ordenar el sistema energético nacional. “Sin embargo, ese ordenamiento no puede realizarse a costa de poner en riesgo la actividad industrial de las provincias del Norte Grande, ni trasladando a los productores costos de abastecimiento que resultan claramente inviables para sostener la producción”, aclara.
En ese marco, Tucumán respalda el planteo efectuado por el sector industrial y solicita a esa Secretaría la revisión de la medida, “garantizando el suministro de gas natural sin restricciones para la industria durante el período invernal, bajo condiciones de precio razonables, previsibles y compatibles con la realidad productiva regional”. “La defensa de la industria tucumana, del empleo y del desarrollo productivo regional constituye una prioridad indeclinable para este Gobierno. Por ello, solicitamos que la implementación de cualquier medida vinculada al abastecimiento energético contemple criterios de equidad federal y no profundice las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país”, finaliza el ministro.