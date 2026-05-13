Un ultimátum de Teherán: contrapropuesta a Washington

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf. Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”, añadió sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.