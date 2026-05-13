Un ultimátum de Teherán: contrapropuesta a Washington

El jefe negociador iraní urgió a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de paz de la república islámica, luego de que Donald Trump dijera que la tregua se encuentra en estado crítico.
La guerra iniciada hace más de dos meses con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones en la economía mundial, a pesar de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.
Ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.
“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf. Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”, añadió sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.