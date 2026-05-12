Guerra en Medio Oriente: el alto el fuego, en estado crítico, admite Trump

WASHINGTON, Estados Unidos.- Donald Trump afirmó que el alto al fuego en Medio Oriente está en estado crítico, tras descartar la contrapropuesta de Irán para terminar con la guerra que incluía el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de sus activos congelados. La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al comercio y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo.