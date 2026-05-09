Desafió las bajas temperaturas en Tafí y brindó con un vino bajo la nieve: “No es algo de todos los días en Tucumán”

La nieve transformó por completo la postal de este fin de semana en Tafí del Valle. Desde temprano que el frío se hace sentir con fuerza y el paisaje aparece teñido de blanco. Pero, en medio de todo esto, una escena captada por LA GACETA se robó las miradas: una mesa al aire libre, una copa de vino y un hombre, Gonzalo Moreno Crespín, protagonista de una imagen tan poco habitual como llamativa.