Desafió las bajas temperaturas en Tafí y brindó con un vino bajo la nieve: “No es algo de todos los días en Tucumán”
Resumen para apurados
- Gonzalo Moreno Crescin brindó con vino local bajo la nieve este fin de semana en Tafí del Valle, Tucumán, para celebrar un fenómeno climático poco frecuente en la provincia.
- El gastronómico enfrentó las bajas temperaturas con ropa térmica para disfrutar el paisaje blanco. La escena resalta la producción regional y el apoyo a colegas fuera de temporada.
- Este evento climático incentiva el turismo local en época baja. La difusión de estas imágenes busca posicionar a Tafí del Valle como un destino atractivo ante nevadas atípicas.
La nieve transformó por completo la postal de este fin de semana en Tafí del Valle. Desde temprano que el frío se hace sentir con fuerza y el paisaje aparece teñido de blanco. Pero, en medio de todo esto, una escena captada por LA GACETA se robó las miradas: una mesa al aire libre, una copa de vino y un hombre, Gonzalo Moreno Crespín, protagonista de una imagen tan poco habitual como llamativa.
“Me parece que son esos momentos donde uno puede disfrutar lo que verdaderamente es el valle”, le dijo el hombre a este diario, mientras levantaba su copa y se dejaba atravesar por el aire helado, sin apuro por refugiarse.
Lejos de buscar un abrigo puertas adentro, Gonzalo decidió quedarse afuera y vivir la experiencia completa. Para él, no se trata solo de una postal llamativa, sino de una oportunidad. “Es algo que no pasa siempre y poder estar y disfrutarlo es especial”.
La escena, claro, tuvo su preparación. Gonzalo se equipó para enfrentar las bajas temperaturas. Se puso medias térmicas, pantalón adecuado y una campera preparada para el frío intenso. “Me preparé justamente para poder estar sentado acá afuera disfrutando este momento”.
Oriundo de la ciudad, pero con casa y emprendimiento gastronómico en Tafí del Valle, Gonzalo conoce de cerca la dinámica del turismo en la zona. Su proyecto funciona de manera estacional, con aperturas en fines de semana y eventos, por lo que cada movimiento cuenta.
En ese sentido, la nieve aparece como un factor que puede cambiar el pulso del valle. “Yo creo que sí, que incentiva. A la gente le gusta conocerla, a los chicos los emociona y no es algo que tengamos todos los días en Tucumán”, le dice a este diario.
Además, destacó la importancia de acompañar a otros emprendedores en momentos donde la actividad no está en su pico. “No es temporada alta, entonces está bueno venir y apoyar a los colegas”.
El brindis tuvo un detalle más: el vino también era del lugar, sumando identidad a una escena que mezcló clima, paisaje y producción local. Así, ni el frío ni la nieve lo frenaron. Al contrario, fueron la excusa perfecta para disfrutar y mostrar una de las caras más auténticas de Tafí del Valle.