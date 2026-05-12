Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

La sensación térmica fue de 6 °C. El cielo estarará despejado en el día más cálido de la semana. El pronóstico.

¡A CUBRIRSE! La vestimenta de las tucumanas y los tucumanos cambió radicalmente en las últimas dos semanas del otoño. ¡A CUBRIRSE! La vestimenta de las tucumanas y los tucumanos cambió radicalmente en las últimas dos semanas del otoño. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para hoy martes en Tucumán la jornada más cálida de la semana, con cielo despejado y una máxima de 23 °C tras una mañana con sensación térmica de 6 °C.
  • Tras un inicio frío con alta humedad, el ascenso térmico será gradual hacia la tarde. Se prevén condiciones similares para el miércoles y jueves con máximas de 22 °C.
  • El buen tiempo persistirá hasta el viernes, pero se anticipa el ingreso de un frente lluvioso el domingo que provocará un marcado descenso de la temperatura hasta los 15 °C.
Resumen generado con IA

El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Tucumán una jornada con cielo despejado y que promete ser la más cálida de la semana. Pese a que comenzó fría, se espera que la máxima alcance los 23 °C.

La mañana del martes comenzó con una sensación térmica de 6 °C, mientras que la temperatura mínima fue de 8 °C. La nubosidad fue escasa durante las primeras horas y la humedad se mantuvo por encima del 80%. Los vientos fueron moderados desde el sector sudeste, mientras que la visibilidad superó los 10 kilómetros, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Camino al mediodía, la nubosidad será nula y la temperatura subirá al menos hasta los 19 °C. La humedad descenderá al 52% mientras que los vientos serán suaves desde el sudeste. 

A lo largo de la tarde, según el SMN, la temperatura continuará su ascenso, hasta llegar a una máxima de 23 °C, con una térmica que alcanzaría los 24 °C. La humedad se mantendrá en un 40% y la nubosidad será de apenas un 5%. 

Para la noche el pronóstico anticipa que el cielo continuará despejado, aunque habrá que contemplar un rápido descenso de la temperatura, que se establecerá en los 13 °C. La humedad trepará al 80% mientras que los vientos seguirán siendo suaves, aunque desde el sector noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN anuncia para el miércoles y el jueves condiciones similares, con una mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C, aunque con un leve incremento de la nubosidad. 

La semana cerrará el viernes con mucha nubosidad, en una jornada que comenzará con una mínima de 10 °C y alcanzará una máxima de 22 °C. El sábado la máxima sería de 21 °C y para el domingo se anuncia el ingreso de un frente lluvioso que provocará el descenso de la temperatura, que llegará apenas a los 15 °C. 

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 7 de mayo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 7 de mayo

¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán

¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán

Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

Olas de hasta siete metros, cortes de luz y fuertes ráfagas: así fue el paso del ciclón extratropical por la Costa Atlántica

Olas de hasta siete metros, cortes de luz y fuertes ráfagas: así fue el paso del ciclón extratropical por la Costa Atlántica

Saquen los abrigos más gruesos: el domingo sería el día más frío de 2026 en Tucumán

Saquen los abrigos más gruesos: el domingo sería el día más frío de 2026 en Tucumán

Lo más popular
Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
1

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
2

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral
3

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
4

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
5

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos
3

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

Revés judicial para la CGT por la reforma laboral

El Gobierno nacional pasó la motosierra por las universidades

El Gobierno nacional pasó la motosierra por las universidades

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Comentarios