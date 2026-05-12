El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

La semana cerrará el viernes con mucha nubosidad, en una jornada que comenzará con una mínima de 10 °C y alcanzará una máxima de 22 °C. El sábado la máxima sería de 21 °C y para el domingo se anuncia el ingreso de un frente lluvioso que provocará el descenso de la temperatura, que llegará apenas a los 15 °C.