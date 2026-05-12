El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para hoy martes en Tucumán la jornada más cálida de la semana, con cielo despejado y una máxima de 23 °C tras una mañana con sensación térmica de 6 °C.
- Tras un inicio frío con alta humedad, el ascenso térmico será gradual hacia la tarde. Se prevén condiciones similares para el miércoles y jueves con máximas de 22 °C.
- El buen tiempo persistirá hasta el viernes, pero se anticipa el ingreso de un frente lluvioso el domingo que provocará un marcado descenso de la temperatura hasta los 15 °C.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Tucumán una jornada con cielo despejado y que promete ser la más cálida de la semana. Pese a que comenzó fría, se espera que la máxima alcance los 23 °C.
La mañana del martes comenzó con una sensación térmica de 6 °C, mientras que la temperatura mínima fue de 8 °C. La nubosidad fue escasa durante las primeras horas y la humedad se mantuvo por encima del 80%. Los vientos fueron moderados desde el sector sudeste, mientras que la visibilidad superó los 10 kilómetros, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Camino al mediodía, la nubosidad será nula y la temperatura subirá al menos hasta los 19 °C. La humedad descenderá al 52% mientras que los vientos serán suaves desde el sudeste.
A lo largo de la tarde, según el SMN, la temperatura continuará su ascenso, hasta llegar a una máxima de 23 °C, con una térmica que alcanzaría los 24 °C. La humedad se mantendrá en un 40% y la nubosidad será de apenas un 5%.
Para la noche el pronóstico anticipa que el cielo continuará despejado, aunque habrá que contemplar un rápido descenso de la temperatura, que se establecerá en los 13 °C. La humedad trepará al 80% mientras que los vientos seguirán siendo suaves, aunque desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
En su pronóstico extendido, el SMN anuncia para el miércoles y el jueves condiciones similares, con una mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C, aunque con un leve incremento de la nubosidad.
La semana cerrará el viernes con mucha nubosidad, en una jornada que comenzará con una mínima de 10 °C y alcanzará una máxima de 22 °C. El sábado la máxima sería de 21 °C y para el domingo se anuncia el ingreso de un frente lluvioso que provocará el descenso de la temperatura, que llegará apenas a los 15 °C.