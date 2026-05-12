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Otamendi lidera y Giay sorprende: el panorama de los defensores argentinos

Desde los históricos campeones del mundo hasta las grandes sorpresas de la prelista: el presente de los laterales y zagueros que pelean por un lugar en la nómina definitiva de Lionel Scaloni rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Nicolás Otamendi podrá jugar en el debut de la Selección. Nicolás Otamendi podrá jugar en el debut de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni analiza la lista de defensores para el Mundial 2026, con Otamendi como líder y Giay como revelación, buscando definir el equipo previo al debut en Kansas City.
  • El recambio suma a juveniles destacados en Europa y Brasil frente al presente irregular de históricos como Montiel. Otamendi podrá jugar el primer partido gracias a una amnistía.
  • La lucha por los puestos finales entre figuras como Senesi, Balerdi y Rojas marcará la renovación generacional del plantel, clave para mantener la competitividad internacional.
Resumen generado con IA

Agustín Giay: tiene 22 años y aparece como una de las revelaciones del Brasileirao. Esta temporada disputó 13 partidos con Palmeiras y se destacó por su capacidad para proyectarse constantemente por la banda derecha. Surgido de San Lorenzo, también integró la Selección Sub-20 que disputó el Mundial 2023 en Argentina. Su crecimiento lo posiciona como una alternativa interesante para el lateral derecho.

Agustín Giay disputó el Mundial Sub-20 2023 con Argentina. Agustín Giay disputó el Mundial Sub-20 2023 con Argentina.

Gonzalo Montiel: es uno de los nombres importantes dentro del ciclo de Lionel Scaloni. No sólo por haber convertido el penal decisivo frente a Francia en la final de Qatar 2022, sino también porque siempre respondió cuando le tocó reemplazar a Nahuel Molina en el carril derecho. Su presente en River, sin embargo, genera algunas dudas y hoy aparece como una opción de recambio.

Gonzalo Montiel no atraviesa su mejor momento en River. Gonzalo Montiel no atraviesa su mejor momento en River.

Nahuel Molina: se ganó el puesto en el lateral derecho de la Selección. Más allá de haber sufrido un desgarro en las últimas semanas, el jugador de Atlético de Madrid continúa siendo el futbolista más confiable para ese sector. Su despliegue ofensivo y su capacidad para llegar al área rival son dos de sus principales virtudes. Además, en los últimos partidos con el “Colchonero” mostró una pegada que puede transformarse en un recurso importante para la Selección.

Nahuel Molina sería el lateral derecho titular de Scaloni. Nahuel Molina sería el lateral derecho titular de Scaloni.

Nicolás Capaldo: es una de las sorpresas de la lista. Actualmente juega en Hamburgo, donde disputó 25 partidos, convirtió un gol y aportó una asistencia en la temporada. Vale recordar que, durante su irrupción en el fútbol argentino, fue considerado uno de los grandes proyectos surgidos de la cantera de Boca, lo que luego le permitió dar el salto al Red Bull Salzburg. Su polifuncionalidad aparece como uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico.

Nicolás Capaldo es una de las sorpresas de la prelista. Nicolás Capaldo es una de las sorpresas de la prelista.

Kevin Mac Allister: tiene 28 años y es el hermano de Alexis Mac Allister. Se desempeña como defensor en Royale Union Saint-Gilloise y es otra de las sorpresas que aparecen en la prelista de Scaloni. Debutó en la Selección en noviembre del año pasado, en el amistoso frente a Angola disputado en África. Su regularidad en Europa y su capacidad para adaptarse a distintas funciones defensivas le permitieron ganar terreno en la consideración del entrenador.

Kevin Mac Allister juega en el fútbol de Bélgica. Kevin Mac Allister juega en el fútbol de Bélgica.

Lucas Martínez Quarta: fue campeón de las Copas América 2021 y 2024 con la Selección. Su situación dentro del ciclo Scaloni fue cambiando con el paso del tiempo: durante los primeros años tuvo bastante participación e incluso aparecía como uno de los candidatos a consolidarse como titular. Sin embargo, perdió terreno y terminó relegado al banco de suplentes. Actualmente, su presencia en la Copa del Mundo no estaría asegurada.

Lucas Martínez Quarta. Lucas Martínez Quarta.

Marcos Senesi: mostró un gran nivel en Bournemouth, donde esta temporada disputó 35 partidos y aportó cinco asistencias en la Premier League. Sus rendimientos despertaron el interés de varios clubes importantes de Europa de cara al próximo mercado de pases. Además de su solidez defensiva, su buena salida desde el fondo aparece como una de sus principales virtudes. Hoy pelea mano a mano con Facundo Medina por uno de los últimos lugares entre los defensores.

Marcos Senesi. Marcos Senesi.

Lisandro Martínez: poco a poco recupera el protagonismo que había perdido debido a las lesiones que frenaron su continuidad tanto en el club como en la Selección. Actualmente volvió a asentarse como titular en Manchester United y ya suma 16 partidos con los “Red Devils” en la temporada. Fue una pieza clave durante gran parte del ciclo Scaloni y formó parte de los planteles campeones de las Copas América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022. Su agresividad defensiva y su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo siguen siendo aspectos muy valorados.

Lisandro Martínez. Lisandro Martínez.

Nicolás Otamendi: disputará su último Mundial con la Selección. El defensor se consolidó como uno de los grandes líderes de la “Scaloneta” y continúa siendo una pieza fija dentro del equipo titular. Además de su experiencia, aporta personalidad y presencia en los momentos importantes. En las últimas semanas, la FIFA decretó una amnistía para los futbolistas expulsados en la última fecha de las Eliminatorias, por lo que podrá estar disponible en el debut frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas City.

Otamendi es una pieza clave en la conformación de la defensa de la Selección. Otamendi es una pieza clave en la conformación de la defensa de la Selección.

Germán Pezzella: su convocatoria parece estar respaldada principalmente por su experiencia dentro del ciclo Scaloni. Actualmente perdió terreno en River tras sufrir una lesión y llega con poco rodaje competitivo. Aunque su liderazgo sigue siendo valorado dentro del grupo, hoy aparece relegado detrás de otros nombres en la consideración para la próxima Copa del Mundo.

Germán Pezzella. Germán Pezzella.

Leonardo Balerdi: es titular en Olympique de Marseille, donde esta temporada disputó 25 partidos y aportó una asistencia en la Ligue 1. Sus condiciones defensivas, su capacidad para anticipar y su salida limpia desde el fondo lo convierten en una alternativa muy interesante para Scaloni. Hoy, su presencia en la lista definitiva parece bien encaminada.

Leonardo Balerdi. Leonardo Balerdi.

Cristian Romero: pese a haber atravesado problemas físicos y llegar con lo justo desde lo futbolístico, el “Cuti” continúa siendo una pieza fundamental dentro de la estructura de la Selección. Más allá del irregular presente colectivo de Tottenham, el ex Belgrano sigue destacándose como uno de los líderes defensivos del equipo. Su presencia en el Mundial 2026 parece indiscutida.

Cristian Romero. Cristian Romero.

Lautaro Di Lollo: tiene 22 años y se consolidó como titular en Boca. Durante esta temporada mostró un rendimiento sólido y también aportó goles gracias a su fortaleza en el juego aéreo, una de sus principales virtudes. Aun así, su aparición en la prelista fue una de las grandes sorpresas y hoy corre desde atrás en la pelea por un lugar en el Mundial.

Lautaro di Lollo. Lautaro di Lollo.

Zaid Romero: el ex defensor de Estudiantes de La Plata aparece como otra de las alternativas para la zaga central. Actualmente juega en Getafe, donde suma 12 partidos en La Liga y mostró condiciones interesantes desde lo físico y defensivo. Sin embargo, al igual que Di Lollo, hoy parece estar algunos escalones por detrás en la consideración.

Zaid Romero. Zaid Romero.

Facundo Medina: aparece como una de las variantes más versátiles dentro de la defensa argentina, ya que puede desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo. Esa polifuncionalidad es uno de los aspectos que más valora Scaloni. Sin embargo, pelea directamente con Marcos Senesi por uno de los últimos lugares entre los defensores.

Facundo Medina. Facundo Medina.

Marcos Acuña: si bien no atraviesa su mejor temporada en River, su experiencia y recorrido en la Selección lo mantienen como una alternativa importante para el lateral izquierdo. El “Huevo” fue una pieza clave en las grandes conquistas del ciclo Scaloni, aunque actualmente disputa su lugar con Gabriel Rojas.

Marcos Acuña. Marcos Acuña.

Nicolás Tagliafico: aparece como el titular en el lateral izquierdo de la Selección. El ex Independiente se ganó definitivamente la confianza de Scaloni y terminó desplazando a Acuña gracias a su regularidad. Esta temporada disputó 30 partidos con Olympique de Lyon y aportó tres asistencias.

Nicolás Tagliafico. Nicolás Tagliafico.

Gabriel Rojas: a los 29 años y consolidado desde hace tiempo como uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino, realizó un trabajo silencioso para potenciar su rendimiento. Mejoró notablemente su alimentación y sumó entrenamientos personalizados junto a un preparador físico fuera de las prácticas habituales del plantel. Ese esfuerzo tuvo recompensa: ya fue convocado para el amistoso frente a Guatemala disputado a fines de marzo y hoy pelea por meterse en la lista definitiva.

Gabriel Rojas. Gabriel Rojas.
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