Otamendi lidera y Giay sorprende: el panorama de los defensores argentinos

Lisandro Martínez: poco a poco recupera el protagonismo que había perdido debido a las lesiones que frenaron su continuidad tanto en el club como en la Selección. Actualmente volvió a asentarse como titular en Manchester United y ya suma 16 partidos con los “Red Devils” en la temporada. Fue una pieza clave durante gran parte del ciclo Scaloni y formó parte de los planteles campeones de las Copas América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022. Su agresividad defensiva y su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo siguen siendo aspectos muy valorados.