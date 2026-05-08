Nicolás Otamendi recibió una amnistía y podrá jugar el debut de Argentina en el Mundial 2026
La FIFA modificó su reglamento disciplinario y dejó sin efecto la suspensión que arrastraba el defensor argentino tras su expulsión ante Ecuador en las Eliminatorias. Lionel Scaloni podrá contar con él para el estreno frente a Argelia.
Resumen para apurados
- Nicolás Otamendi podrá jugar el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 gracias a una amnistía de la FIFA que anuló su suspensión pendiente de las Eliminatorias.
- La FIFA actualizó su reglamento disciplinario tras gestiones de la AFA para evitar que sanciones breves se trasladen al Mundial, priorizando la equidad y presencia de figuras.
- Esta medida permite que Lionel Scaloni cuente con un pilar defensivo clave para el estreno en Kansas City y sienta un precedente reglamentario que beneficia a todas las selecciones.
La Selección recibió una noticia importante de cara al Mundial 2026: Nicolás Otamendi podrá disputar el debut frente a Argelia gracias a una amnistía aprobada por la FIFA.
El defensor central arrastraba una suspensión luego de haber sido expulsado en el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador. En un principio, debía cumplir la sanción en el estreno de la Copa del Mundo, pero una modificación en el reglamento disciplinario cambió el escenario.
La FIFA decidió actualizar el artículo 10, apartado 2, con el objetivo de aplicar criterios de “proporcionalidad y equidad”. A partir de esta modificación, las suspensiones pendientes de uno o dos partidos acumuladas durante las Eliminatorias ya no se trasladarán automáticamente a la fase final del Mundial.
Según explicó el organismo, la intención es evitar castigos considerados excesivos y permitir que las selecciones disputen el torneo con sus mejores futbolistas, especialmente teniendo en cuenta el largo tiempo que suele existir entre las clasificatorias y el inicio de la Copa del Mundo.
La medida llegó tras gestiones impulsadas por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante el Bureau de la FIFA, con apoyo de la Conmebol.
De esta manera, Lionel Scaloni podrá contar con uno de los referentes defensivos del plantel para el debut del Grupo J, programado para el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.