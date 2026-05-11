Las 17 apuestas inesperadas de Lionel Scaloni en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni oficializó la prelista de 55 futbolistas de la selección argentina para el Mundial 2026 y dejó varias sorpresas dentro de la nómina preliminar. Entre jóvenes que recibieron su primera oportunidad en la Mayor y jugadores que no venían siendo habituales en el ciclo, el entrenador abrió la puerta a distintas apuestas de cara a la defensa del título.