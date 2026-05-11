Las 17 apuestas inesperadas de Lionel Scaloni en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026, incluyendo 17 nombres inesperados para iniciar el camino hacia el torneo.
- La nómina destaca juveniles de River y Boca como Beltrán y Delgado, junto a figuras en Europa. El entrenador busca alternativas previo al corte final de 26 jugadores el 30 de mayo.
- Esta convocatoria ratifica el plan de recambio generacional y evaluación de variantes. Scaloni mantiene la base campeona mientras proyecta el futuro del equipo en Norteamérica.
Lionel Scaloni oficializó la prelista de 55 futbolistas de la selección argentina para el Mundial 2026 y dejó varias sorpresas dentro de la nómina preliminar. Entre jóvenes que recibieron su primera oportunidad en la Mayor y jugadores que no venían siendo habituales en el ciclo, el entrenador abrió la puerta a distintas apuestas de cara a la defensa del título.
Entre los nombres que más llamaron la atención aparecen Santiago Beltrán, arquero de River; Milton Delgado y Tomás Aranda, juveniles de Boca; además de futbolistas que volvieron a meterse en consideración como Nicolás Capaldo, Guido Rodríguez y Emiliano Buendía.
La lista también incluye jugadores que tuvieron crecimiento importante en Europa durante la última temporada, como Máximo Perrone, Matías Soulé, Santiago Castro y Mateo Pellegrino, además de otros jóvenes que ya habían aparecido en convocatorias anteriores como Claudio Echeverri y Alejandro Garnacho.
Scaloni mantuvo la base campeona del mundo, pero la amplitud de la prelista también deja en claro que el cuerpo técnico sigue evaluando variantes y pensando en el recambio generacional de la Selección argentina.
Las principales sorpresas de la prelista
La lista definitiva para el Mundial 2026 deberá presentarse el 30 de mayo y la FIFA la hará oficial el 2 de junio, pocos días antes del comienzo de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Los 17 nombres que aparecen como las grandes novedades dentro de la convocatoria preliminar son:
- Facundo Cambeses
- Santiago Beltrán
- Nicolás Capaldo
- Lautaro Di Lollo
- Zaid Romero
- Gabriel Rojas
- Máximo Perrone
- Guido Rodríguez
- Aníbal Moreno
- Milton Delgado
- Emiliano Buendía
- Tomás Aranda
- Alejandro Garnacho
- Matías Soulé
- Claudio Echeverri
- Santiago Castro
- Mateo Pellegrino