Cómo es el Kansas City Stadium, el estadio donde debutará la selección argentina en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Argentina debutará en el Mundial 2026 ante Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, reconocido por ser el escenario deportivo más ruidoso de todo el planeta.
- El recinto de la NFL tiene capacidad para 80.000 personas y un récord de 142.2 decibeles. La sede combina tecnología de vanguardia con la tradición del show deportivo estadounidense.
- La Selección defenderá el título ante una gran movilización de hinchas. El evento busca consolidar a Kansas City como un polo estratégico del fútbol y el entretenimiento global.
El campeón del mundo debutará en el estadio más ruidoso del planeta. La selección argentina comenzará el 16 de junio su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a Argelia en el imponente GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, una sede que representa como pocas el modelo estadounidense del deporte convertido en espectáculo global.
Para la “Scaloneta”, que llegará al Mundial 2026 con la presión y el prestigio de defender el título conquistado en Qatar 2022, el estreno no será en una cancha tradicional de fútbol; será en un gigante diseñado para la NFL, el fútbol americano y los megaeventos. Allí fue donde el grito colectivo alcanzó los 142,2 decibeles durante un partido entre los Kansas City Chiefs y los New England Patriots en 2014, récord Guinness reconocido por la FIFA como la marca más alta registrada en un estadio deportivo al aire libre.
El dato no es menor. Porque el “Kansas City Stadium”, nombre que utilizará oficialmente durante la Copa del Mundo por cuestiones comerciales impuestas por FIFA, será una de las sedes más impactantes del Mundial 2026. Con capacidad para 79.451 espectadores y una estructura diseñada para potenciar la acústica, el recinto albergará seis partidos: cuatro de fase de grupos, uno de 16avos de final y otro de cuartos.
El debut de la selección argentina de Lionel Messi
Kansas City aparece, además, como una síntesis perfecta de lo que busca mostrar Estados Unidos en esta Copa del Mundo: estadios gigantescos, experiencia VIP, entretenimiento permanente y una industria deportiva pensada para consumir espectáculo durante todo el día. Y este estadio es un símbolo de esa lógica.
Sus enormes estacionamientos fueron construidos para el tradicional “tailgating”, la costumbre estadounidense de pasar horas comiendo, bebiendo y haciendo fiestas antes de los partidos. Las pantallas gigantes, la infraestructura tecnológica y el impacto visual convierten cada evento en una experiencia masiva.
Pero detrás del negocio también existe una identidad futbolera que creció con fuerza en los últimos años. El Sporting Kansas City ganó dos títulos de la MLS y ayudó a consolidar una cultura soccer cada vez más fuerte dentro de la ciudad. El fenómeno explotó también con el fútbol femenino: el KC Current se transformó en uno de los proyectos más ambiciosos de Estados Unidos y convirtió a Kansas City en referencia nacional de la NWSL (torneo de fútbol femenino de Estados Unidos). Por eso, dentro del propio país, muchos ya consideran a Kansas City como una de las capitales del fútbol estadounidense.
La selección argentina llegará allí como principal atracción del torneo. Y no solamente por Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni construyó desde Qatar una conexión emocional global que probablemente vuelva a sentirse con fuerza en el Mundial 2026.
Se espera una masiva presencia albiceleste en el debut frente a Argelia. Miles de argentinos viajarán desde distintos puntos del país y también desde diferentes ciudades estadounidenses para acompañar al campeón del mundo en el inicio de la defensa del título. Entonces aparecerá una de las imágenes más fuertes de la Copa del Mundo: la ciudad de los Chiefs convertida por unas horas en territorio argentino.
Habrá camisetas celestes y blancas invadiendo las tribunas, caravanas atravesando las autopistas de Misuri y canciones argentinas sonando en un estadio acostumbrado al show de la NFL. Incluso el ruido récord podría encontrar un competidor inesperado cuando retumbe el aliento argentino.