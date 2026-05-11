Cómo es el Kansas City Stadium, el estadio donde debutará la selección argentina en el Mundial 2026

Pero detrás del negocio también existe una identidad futbolera que creció con fuerza en los últimos años. El Sporting Kansas City ganó dos títulos de la MLS y ayudó a consolidar una cultura soccer cada vez más fuerte dentro de la ciudad. El fenómeno explotó también con el fútbol femenino: el KC Current se transformó en uno de los proyectos más ambiciosos de Estados Unidos y convirtió a Kansas City en referencia nacional de la NWSL (torneo de fútbol femenino de Estados Unidos). Por eso, dentro del propio país, muchos ya consideran a Kansas City como una de las capitales del fútbol estadounidense.