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Mendoza al 200: habilitarán media calzada para el tránsito liviano, pero sigue el alerta por el hundimiento

La medida buscará aliviar el congestionamiento en la zona mientras se define el futuro de la propiedad.

Para permitir el paso de la gente, la Dirección de Catastro instaló un vallado especial. Para permitir el paso de la gente, la Dirección de Catastro instaló un vallado especial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El secretario de Obras Públicas habilitará mañana media calzada en Mendoza al 200, Tucumán, para vehículos livianos tras el hundimiento de un edificio en la zona del microcentro.
  • Para garantizar la seguridad, se instaló un vallado especial y se prohibió el paso de colectivos. Especialistas descartan riesgo de derrumbe inmediato de la fachada del inmueble.
  • La empresa responsable deberá proponer al municipio si estabiliza o demuele la estructura. Esto definirá el cese definitivo del alerta y la normalización total del tránsito.
Resumen generado con IA

La circulación vehicular en una de las zonas más críticas del microcentro tucumano comenzará a normalizarse parcialmente. El secretario de Obras Públicas de la Capital, Claudio Bravo, confirmó a LA GACETA que mañana, alrededor de media mañana, se habilitará media calzada en calle Mendoza al 200, casi esquina Virgen de la Merced.

Sin embargo, la apertura será restringida. "Podrán circular solamente autos y camionetas. No se permitirá el paso de camiones ni colectivos", advirtió el funcionario. 

La medida buscará aliviar el congestionamiento en la zona mientras se define el futuro de la propiedad afectada por un hundimiento.

Respecto a la seguridad estructural del inmueble, Bravo llevó tranquilidad tras consultar con especialistas. “Estuve charlando con el estructuralista y, según los informes, la pared frontal del edificio no está desplomada. Si bien presenta un hundimiento, los técnicos indican que, hasta ahora, no habría riesgo inminente”, explicó.

El paso siguiente quedará en manos de los privados. La empresa responsable deberá presentar una propuesta formal ante el municipio para determinar si la estructura será mantenida y estabilizada o si, finalmente, se procederá a su demolición.

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