Mendoza al 200: habilitarán media calzada para el tránsito liviano, pero sigue el alerta por el hundimiento

La circulación vehicular en una de las zonas más críticas del microcentro tucumano comenzará a normalizarse parcialmente. El secretario de Obras Públicas de la Capital, Claudio Bravo, confirmó a LA GACETA que mañana, alrededor de media mañana, se habilitará media calzada en calle Mendoza al 200, casi esquina Virgen de la Merced.