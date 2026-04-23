Mendoza al 200: habilitaron el paso peatonal, pero sigue el riesgo de derrumbe y el corte vehicular

El microcentro tucumano comenzó a recuperar algo de ritmo tras la alarma por el edificio de Mendoza 281. Desde hoy, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó la circulación peatonal en la cuadra ubicada entre Virgen de la Merced y Monteagudo, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. El tránsito de vehículos, sin embargo, permanece restringido.