Mendoza al 200: habilitaron el paso peatonal, pero sigue el riesgo de derrumbe y el corte vehicular

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó hoy el paso peatonal en Mendoza al 200, tras el riesgo de derrumbe en el edificio del número 281 que mantiene el corte vehicular.
- El inmueble sufrió daños estructurales por filtraciones y una demolición vecina. Se instaló un vallado en la vereda opuesta mientras se realizan tareas de apuntalamiento y refuerzo.
- El microcentro recupera ritmo, aunque evalúan habilitar media calzada vehicular pronto. El caso alertó sobre otros edificios antiguos con riesgo de desprendimientos en la capital.
El microcentro tucumano comenzó a recuperar algo de ritmo tras la alarma por el edificio de Mendoza 281. Desde hoy, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó la circulación peatonal en la cuadra ubicada entre Virgen de la Merced y Monteagudo, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. El tránsito de vehículos, sin embargo, permanece restringido.
Para permitir el paso de la gente, la Dirección de Catastro instaló un vallado especial que obliga a los peatones a caminar exclusivamente por la vereda opuesta al inmueble en peligro. El objetivo es evitar cualquier cercanía con la fachada que presenta grietas y daños estructurales severos.
Estudios y responsabilidades
Según los informes preliminares, el edificio sufrió un asentamiento en su parte central debido a filtraciones de agua y desagües en mal estado, una situación que empeoró tras la demolición de una propiedad vecina.
Mientras se realizan las tareas de apuntalamiento exigidas por el Municipio, los inspectores municipales supervisan que las estructuras internas y los balcones sean reforzados.
Otro punto crítico: General Paz y 9 de Julio
La preocupación por el estado de los edificios antiguos se extendió a otra esquina clave del centro. El Municipio también debió cercar la vereda de General Paz y 9 de Julio por desprendimientos de mampostería en un inmueble deshabitado.
En este punto, la circulación peatonal quedó restringida hasta que se garantice que no hay riesgo de nuevos derrumbes.