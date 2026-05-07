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Avanza la obra hidráulica del barrio 360 Viviendas de la mano del municipio capitalino

Se facilitará el escurrimiento del agua de lluvia para prevenir inundaciones en la zona sur de la capital.

Avanza la obra hidráulica del barrio 360 Viviendas de la mano del municipio capitalino
Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con las tareas de acondicionamiento del terreno en el barrio 360 Viviendas, donde se realizarán dos importantes obras hidráulicas que permitirán facilitar el escurrimiento del agua de lluvia para prevenir inundaciones en la zona sur de la capital, uno de los sectores históricamente más afectados por las lluvias intensas. Actualmente, las tareas se concentran en el barrio 360 Viviendas, donde se realizan trabajos de limpieza, acondicionamiento del terreno y apertura de accesos sobre el terraplén paralelo al Canal Sur–Nueva Esperanza, que forma parte del sistema de intervención.

El proyecto, que será financiado en partes iguales por el Municipio y la Provincia, contempla la adecuación del Canal Sur Nueva Esperanza y la mejora del Canal Norte Alejandro Heredia. En conjunto, ambas intervenciones abarcan aproximadamente 3.000 metros lineales de canales, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua. El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, recorrió este miércoles la zona, confirmó que los trabajos ya están en marcha y explicó el alcance de la intervención. “Ya estamos trabajando en la obra, que consiste en dos canales de desagüe: el Canal Norte, que está a unos 400 metros de donde se está trabajando actualmente, y el Canal Sur, que corre paralelo al canal provincial. Entre ambos suman aproximadamente 1.500 metros cada uno”, detalló.

Demolición de alcantarillas

Uno de los puntos centrales del proyecto es la demolición de alcantarillas existentes que resultaban insuficientes y obstaculizaban el paso del agua. En su reemplazo, se construirán nuevas estructuras de mayor capacidad. “Las alcantarillas actuales eran de escaso tamaño y funcionaban como un embudo que no dejaba salir el agua de los barrios más comprometidos. Las vamos a reemplazar por alcantarillas de 4 metros de ancho por 2,20 de alto, lo que va a permitir una mayor capacidad de escurrimiento”, precisó el funcionario.

Intervienen dos canales de San Miguel de Tucumán para prevenir inundaciones

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En el Canal Sur Nueva Esperanza se reconstruirán tres alcantarillas y se realizarán trabajos de perfilado, profundización del cauce y limpieza integral. En tanto, en el Canal Norte Alejandro Heredia se intervendrán dos cruces, además de tareas de desmalezamiento, excavación, estabilización con pedraplén y acondicionamiento de márgenes. Según explicó Bravo, la obra forma parte de un plan más amplio para atender la problemática hídrica en la capital. “Esta es una de las primeras obras del plan de emergencia hídrica y apunta a mitigar las inundaciones en uno de los sectores más críticos, que tiene muy poca pendiente y dificultades para evacuar el agua”, subrayó.

En esta etapa inicial, los trabajos están enfocados en garantizar las condiciones necesarias para el avance de la obra sin afectar la circulación en la zona.

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