Avanza la obra hidráulica del barrio 360 Viviendas de la mano del municipio capitalino

El proyecto, que será financiado en partes iguales por el Municipio y la Provincia, contempla la adecuación del Canal Sur Nueva Esperanza y la mejora del Canal Norte Alejandro Heredia. En conjunto, ambas intervenciones abarcan aproximadamente 3.000 metros lineales de canales, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua. El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, recorrió este miércoles la zona, confirmó que los trabajos ya están en marcha y explicó el alcance de la intervención. “Ya estamos trabajando en la obra, que consiste en dos canales de desagüe: el Canal Norte, que está a unos 400 metros de donde se está trabajando actualmente, y el Canal Sur, que corre paralelo al canal provincial. Entre ambos suman aproximadamente 1.500 metros cada uno”, detalló.