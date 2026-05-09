La impactante película de Ricardo Darín que resurgió en Netflix en el último tiempo

Como parte de la comisión directiva, Román (Ricardo Darín), Amadeo (Eduardo Blanco) y Graciela (Mercedes Morán) llevan la lucha comunitaria por superar aquella coyuntura severa y la amenaza de la desaparición de la entidad. Este no es solo una estructura de cemento; en la visión del director, funciona como una metáfora potente de una nación que se resiste a perder sus rituales y sus espacios comunes. A través de personajes memorables, el relato expone no solo el conflicto institucional de una asociación vecinal al borde de la quiebra, sino también las heridas personales, los sueños que quedaron en el camino y esos vínculos que se ponen a prueba cuando el entorno parece desmoronarse.