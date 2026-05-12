Guía de tránsito por los 21K de Yerba Buena: horarios, cortes y calles afectadas para el domingo

Este domingo 17 de mayo, Yerba Buena se prepara para una nueva edición de la media maratón Yerba Buena 21K. Debido a la magnitud del evento, que iniciará a las 8, la Dirección de Tránsito municipal desplegará un operativo especial con cortes y desvíos para garantizar la seguridad de los atletas y vecinos.
Lo que tenés que saber:
- Horario del operativo: los cortes y desvíos parciales se mantendrán entre las 08 y las 11:30.
- Zonas críticas: se recomienda evitar la circulación por la Avenida Perón y calle Bascary, arterias principales del circuito.
- Recomendación: utilizar vías alternativas y planificar los traslados con antelación para evitar demoras.
Desde el municipio informaron que, si bien los cortes serán parciales y estarán coordinados por agentes, se solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad.
El evento, que convoca a corredores de toda la provincia, invita también a las familias a alentar a los participantes a lo largo del recorrido.