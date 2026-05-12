Secciones
SociedadActualidad

Guía de tránsito por los 21K de Yerba Buena: horarios, cortes y calles afectadas para el domingo

Desde el municipio informaron que, si bien los cortes serán parciales y estarán coordinados por agentes, se solicita a los conductores circular con precaución.

Guía de tránsito por los 21K de Yerba Buena: horarios, cortes y calles afectadas para el domingo
Hace 1 Hs

Este domingo 17 de mayo, Yerba Buena se prepara para una nueva edición de la media maratón Yerba Buena 21K. Debido a la magnitud del evento, que iniciará a las 8, la Dirección de Tránsito municipal desplegará un operativo especial con cortes y desvíos para garantizar la seguridad de los atletas y vecinos.

Lo que tenés que saber:

- Horario del operativo: los cortes y desvíos parciales se mantendrán entre las 08 y las 11:30.

- Zonas críticas: se recomienda evitar la circulación por la Avenida Perón y calle Bascary, arterias principales del circuito.

- Recomendación: utilizar vías alternativas y planificar los traslados con antelación para evitar demoras.

Desde el municipio informaron que, si bien los cortes serán parciales y estarán coordinados por agentes, se solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad. 

El evento, que convoca a corredores de toda la provincia, invita también a las familias a alentar a los participantes a lo largo del recorrido.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Techo saldrá a las calles de Tucumán este fin de semana para recaudar fondos y sumar ayuda

Techo saldrá a las calles de Tucumán este fin de semana para recaudar fondos y sumar ayuda

Cómo impacta el nuevo Código de Planeamiento en el desarrollo inmobiliario en Yerba Buena

Cómo impacta el nuevo Código de Planeamiento en el desarrollo inmobiliario en Yerba Buena

Yerba Buena deberá litigar en Tucumán su queja por la coparticipación

Yerba Buena deberá litigar en Tucumán su queja por la coparticipación

Tucumán se deja llevar por la nostalgia: discos, recuerdos y clásicos para un fin de semana súper retro

Tucumán se deja llevar por la nostalgia: discos, recuerdos y clásicos para un fin de semana súper retro

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Lo más popular
Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
1

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
2

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa
3

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan
4

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
5

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos
4

Elección inédita: el Gymnasium define hoy a sus directivos con voto de docentes y alumnos

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

El tiempo en Tucumán: las mañanas seguirán frías pero anuncian una tarde soleada

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

¿Hasta qué edad conviene manejar? “La mayoría se percibe apto”

¿Hasta qué edad conviene manejar? “La mayoría se percibe apto”

Comentarios