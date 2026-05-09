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Yerba Buena deberá litigar en Tucumán su queja por la coparticipación

La Corte Suprema de la Nación frenó el planteo que impulsó Campero contra la Casa de Gobierno por la distribución de fondos provinciales.

ARGUMENTO. Yerba Buena pasó de 34.901 habitantes en 1991 a más de 70.000 en 2022. la gaceta / foto de matías vieito ARGUMENTO. Yerba Buena pasó de 34.901 habitantes en 1991 a más de 70.000 en 2022. la gaceta / foto de matías vieito
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema nacional dictaminó que Yerba Buena debe litigar en Tucumán su reclamo contra la Provincia por coparticipación, rechazando tratar el caso de forma directa.
  • El planteo fue impulsado por Mariano Campero ante el desfase de fondos por el crecimiento poblacional, ya que la ciudad duplicó sus habitantes desde 1991 según el censo 2022.
  • La decisión obliga al municipio a agotar las instancias judiciales locales, postergando una posible actualización de recursos críticos para sostener la expansión urbana actual.
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