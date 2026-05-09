Yerba Buena deberá litigar en Tucumán su queja por la coparticipación

ARGUMENTO. Yerba Buena pasó de 34.901 habitantes en 1991 a más de 70.000 en 2022. la gaceta / foto de matías vieito
Resumen para apurados
- La Corte Suprema nacional dictaminó que Yerba Buena debe litigar en Tucumán su reclamo contra la Provincia por coparticipación, rechazando tratar el caso de forma directa.
- El planteo fue impulsado por Mariano Campero ante el desfase de fondos por el crecimiento poblacional, ya que la ciudad duplicó sus habitantes desde 1991 según el censo 2022.
- La decisión obliga al municipio a agotar las instancias judiciales locales, postergando una posible actualización de recursos críticos para sostener la expansión urbana actual.
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