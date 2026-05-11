El caótico Acceso Sur a la ciudad, un problema sin fin

El proyecto original era de una magnitud notable. Incluía la duplicación de la calzada en casi tres kilómetros, una rotonda en el estratégico cruce de San Andrés y dos nuevos puentes, uno de ellos sobre el río Salí. Cuando se adjudicó en diciembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, se anunció con bombo y platillo. El entonces ministro Gabriel Katopodis prometió que sería “la autopista más importante del norte argentino”, con una extensión final de 140 kilómetros que uniría Tucumán con la villa turística de Las Termas, en Santiago del Estero. El financiamiento estaría garantizado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y fondos del Tesoro Nacional.