Termas del Río Jordán: el destino de aguas turquesas en el norte argentino que es ideal para visitar en esta época

El calendario es el primer filtro para los viajeros, ya que este es un tesoro estacional. Este tiempo de otoño-invierno es ideal para viajar, dado que solo se pueden visitar entre mayo y noviembre, durante la temporada seca. Con la llegada de las lluvias veraniegas, el caudal crece, recupera fuerza y las vertientes quedan sepultadas bajo el agua fría, desapareciendo de la vista hasta el próximo ciclo. El desafío físico también tiene sus matices: el descenso es amigable, pero el verdadero reto es el regreso. Tras la relajación, toca enfrentar una subida de 700 metros de desnivel que se compensa con el "Anfiteatro", una formación rocosa que emerge como un templo de piedra entre la espesura.