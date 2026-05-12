¿Está todo inventado en el fútbol? La FIFA cree que el Mundial 2026 traerá nuevas revoluciones tácticas

Resumen para apurados
- La FIFA prevé innovaciones tácticas y un fútbol más físico en el Mundial 2026 de Norteamérica para que las 48 selecciones enfrenten el desgaste y mejoren su competitividad.
- Con bases en la liga inglesa, se anticipan laterales invertidos y presión alta. Además, las nuevas pausas de hidratación obligatorias serán claves para realizar ajustes estratégicos.
- La cita definirá el fin del '10' clásico hacia un modelo vertical y directo. El éxito dependerá de la gestión del desgaste físico y la efectividad en jugadas de balón parado.
¿En el fútbol ya está todo inventado? Los expertos de la FIFA creen que el Mundial de Norteamérica, que comenzará en un mes, será escenario de algunas innovaciones tácticas, aunque no tan profundas como las que surgen en las grandes ligas.
Laterales jugando con perfil invertido para aportar más en la creación; marcaje hombre a hombre en defensa para recuperar rápido el balón, controlarlo y evitar el desgaste físico en medio de partidos disputados a altas temperaturas; pelotas cruzadas como armas ofensivas...
Presión alta, fútbol vertical y directo, con pases largos y transiciones rápidas, y sin un clásico “10” -una función que ahora suele recaer en los interiores de primera línea- son algunas de las tendencias que podrían verse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.
Especialistas del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, estiman que la cita máxima del fútbol replicará estos modelos, asentados principalmente en la liga inglesa durante los últimos años.
Pero también creen que habrá nuevos aportes.
“Siempre vemos innovaciones; este Mundial seguro no será la excepción”, dijo Tom Gardner, responsable de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la FIFA, el lunes en una reunión virtual con periodistas, incluido un reportero de la AFP.
¿Estrategias a lo Luis Enrique?
En ediciones pasadas, los Mundiales fueron escenario de transformaciones tácticas, como los laterales incisivos y los cinco “10” de Brasil en México 1970 o la función de líbero del arquero colombiano René Higuita en Italia 1990.
Fundado, al menos, desde 1863, el fútbol aparenta no tener mucho más espacio para las sorpresas.
Pero en los últimos años, dos entrenadores españoles, Pep Guardiola y Luis Enrique, revolucionaron el deporte con estrategias defensivas y ofensivas inspiradas en otras disciplinas, como el rugby o el waterpolo.
Sin embargo, la puesta en práctica de estas maniobras requiere mucho tiempo de trabajo, un privilegio que los seleccionadores no tendrán en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
“Rotaciones tácticas como las del PSG seguramente no se verán por falta de tiempo de trabajo”, consideró el exdelantero danés Jon Dahl Tomasson, miembro del GET.
Para el exatacante del Milan y Feyenoord, es esperable que las selecciones “grandes” aprovechen la calidad de sus jugadores y marquen individualmente -y no en zona- a sus rivales considerados menores para recuperar rápido la pelota.
“Al recuperar el balón, se impone el ritmo y se descansa un poco” en medio de partidos que se jugarán en pleno verano, afirmó. El adversario, entonces, enfrentaría mayores dificultades al acumular más cansancio frente a equipos de mayor talento.
Pelota parada y pausas de hidratación
En la temporada 2025-2026, los goles a balón parado, especialmente en los córners, dieron que hablar a partir del Arsenal del técnico español Mikel Arteta.
La fórmula tiene a los “Gunners” cerca de conquistar su primer título liguero en 22 años y de disputar la final de la Liga de Campeones de Europa, que jugarán contra el PSG de Luis Enrique el 30 de mayo en Budapest.
El exmediocampista brasileño Gilberto Silva, integrante del plantel que ganó la última Premier League del Arsenal en 2004, considera que esa estrategia antes no era tan utilizada porque el fútbol era “de más elaboración”.
“No será un arma secreta (en el Mundial), pero sí un arma para el equipo que la sepa usar”, afirmó Silva, también miembro del GET, aunque matizó que el método puede no ser protagonista en Norteamérica por la falta de tiempo de trabajo de las selecciones.
Lo que sí cree que será de gran ayuda para los planteamientos tácticos de los entrenadores es la pausa de hidratación de tres minutos que se realizará en el minuto 22 de cada tiempo.
La medida se implementará por primera vez en todos los partidos de la Copa del Mundo, sin importar las condiciones meteorológicas, como parte de una iniciativa de la FIFA para proteger a los jugadores.
“Pueden ser un momento táctico especial para los técnicos”, afirmó Silva. “Ahora tienen dos oportunidades más, aparte del entretiempo, para hacer cambios. Es una gran ventaja si tienen que modificar algo para mejorar su juego”.