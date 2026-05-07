Fanatics se mete en el terreno de Panini y la FIFA cambia el juego del coleccionismo mundialista

El Mundial ya no se juega solamente en la cancha. Hace tiempo que el fútbol entendió que la competencia más grande del planeta también se disputa en el terreno del entretenimiento, las experiencias y el consumo global. En esa lógica, la FIFA acaba de dar otro paso gigantesco: firmó un acuerdo de largo plazo con Fanatics para expandir el negocio de los coleccionables físicos y digitales alrededor de sus torneos.