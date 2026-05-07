Fanatics se mete en el terreno de Panini y la FIFA cambia el juego del coleccionismo mundialista

Resumen para apurados
- FIFA y Fanatics firmaron una alianza global para producir coleccionables físicos y digitales, incluyendo parches de jugadores, con vistas al Mundial 2026 y plenamente hacia 2031.
- El acuerdo suma a Topps e imita modelos de éxito de la NBA y NFL. FIFA busca diversificar sus ingresos transformando el torneo en una experiencia de entretenimiento integral.
- La apuesta busca captar al público joven mediante tecnología y nostalgia digital, consolidando al fútbol como un ecosistema de consumo global más allá de los 90 minutos de juego.
El Mundial ya no se juega solamente en la cancha. Hace tiempo que el fútbol entendió que la competencia más grande del planeta también se disputa en el terreno del entretenimiento, las experiencias y el consumo global. En esa lógica, la FIFA acaba de dar otro paso gigantesco: firmó un acuerdo de largo plazo con Fanatics para expandir el negocio de los coleccionables físicos y digitales alrededor de sus torneos.
La alianza, que comenzará a regir plenamente desde 2031, incluye desde cromos y figuritas coleccionables hasta objetos digitales y un sistema inédito para el fútbol internacional: los parches de camisetas de jugadores integrados a productos de colección, una estrategia que ya tuvo enorme éxito en ligas como la NBA, la NFL y la Fórmula 1.
El anuncio confirma hacia dónde se mueve el negocio del deporte moderno. El fútbol ya no vende solamente entradas, derechos de TV o camisetas. Ahora también comercializa experiencias, nostalgia, identidad digital y piezas únicas diseñadas para fanáticos y coleccionistas.
Según informó la FIFA, el programa incluirá parches especiales de debutantes y otros distintivos que luego serán incorporados a cartas fabricadas por Topps, histórica marca que actualmente pertenece a Fanatics Collectibles.
“Fanatics representa innovación dentro del mundo de los coleccionables deportivos”, aseguró Gianni Infantino al presentar el acuerdo. El dirigente destacó además que este tipo de alianzas generan nuevos ingresos que luego son reinvertidos en el desarrollo del fútbol.
Del otro lado, Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics, definió la unión como “un día histórico” para la compañía. “Ningún deporte tiene el potencial de crecimiento global del fútbol”, sostuvo.
La apuesta no es menor. Fanatics ya es uno de los gigantes mundiales del negocio deportivo: trabaja con cientos de ligas, clubes y atletas alrededor del planeta y combina venta de merchandising, apuestas, contenidos y coleccionables físicos y digitales dentro de un mismo ecosistema.
El acuerdo también tendrá impacto directo en el Mundial 2026. Por primera vez, las conferencias de prensa previas a la final de la Copa del Mundo se realizarán dentro del Fanatics Fest, un megaevento organizado en Nueva York que funcionará como una mezcla de convención deportiva, festival y experiencia inmersiva para fanáticos.
Una experiencia total alrededor del Mundial
La idea de FIFA es clara: transformar al Mundial en algo todavía más grande que un torneo de fútbol. El objetivo ya no pasa únicamente por lo que ocurre durante los 90 minutos, sino por construir una experiencia total alrededor del evento. Música, tecnología, interacción digital, contenido exclusivo y productos de colección forman parte del mismo paquete.
Además, Fanatics anunció que distribuirá gratuitamente artículos coleccionables por más de 150 millones de dólares para fomentar el fútbol juvenil en distintas partes del mundo. Una decisión que también funciona como estrategia de expansión comercial: cuanto antes se forme el hábito del coleccionismo, más fuerte será el mercado futuro.
La relación entre FIFA y Fanatics ya venía creciendo. La empresa será además el operador oficial de venta minorista y productos licenciados durante el Mundial 2026, tanto en los estadios como en los FIFA Fan Festival.
Todo esto refleja una transformación más profunda. El fútbol moderno entendió que el hincha ya no consume solamente partidos: consume pertenencia. Quiere guardar recuerdos, tener piezas únicas, interactuar digitalmente y sentirse parte del espectáculo incluso cuando no está en la cancha.
Por eso el Mundial 2026 apunta a convertirse en mucho más que una Copa del Mundo. Será también una gigantesca plataforma comercial, tecnológica y cultural donde el negocio del fútbol buscará expandirse hacia terrenos que hace apenas algunos años parecían ajenos al deporte.