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Cómo será el mega show con el que Estados Unidos le dará la bienvenida al Mundial 2026

Varias figuras de impacto global confirmaron su presencia en un acto que promete ser alucinante.

Cómo será el mega show con el que Estados Unidos le dará la bienvenida al Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA presentó la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Los Ángeles para el 12 de junio, previa al debut de EE.UU. ante Paraguay, con artistas como Katy Perry, LISA y Anitta.
  • Producido por Balich Wonder Studio bajo el lema “un mismo corazón”, el show unirá las tres sedes inaugurales con una propuesta visual inmersiva de escala global sin precedentes.
  • Este evento marca un hito al descentralizar la apertura en tres países, buscando transformar el fútbol en un espectáculo cultural masivo que redefina la magnitud de los mundiales.
Resumen generado con IA

La Copa Mundial 2026 ya empezó a mostrar la dimensión de espectáculo global que pretende alcanzar. Después de los anuncios realizados por México y Canadá, la FIFA presentó oficialmente cómo será la ceremonia inaugural que organizará Estados Unidos en Los Ángeles, una puesta que combinará fútbol, música y cultura pop en uno de los centros mundiales del entretenimiento.

El evento se realizará el viernes 12 de junio en el estadio Los Ángeles, 90 minutos antes del debut de la selección estadounidense frente a Paraguay. Según informó la FIFA, la ceremonia buscará reflejar “la magnitud y la ambición” del torneo a través de un show visual y musical de gran escala.

Entre las figuras confirmadas aparecen nombres de enorme impacto global como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. La FIFA adelantó además que en las próximas semanas se anunciarán más artistas internacionales.

La producción estará nuevamente a cargo de Balich Wonder Studio, la compañía especializada en megaeventos que también diseñará las ceremonias inaugurales de Canadá y México. Por primera vez en la historia de los Mundiales habrá tres aperturas oficiales distribuidas en los países anfitriones, una decisión que busca reforzar la idea de una Copa verdaderamente continental.

“La ceremonia en Los Ángeles representa la escala de lo que será el Mundial 2026”, aseguró Gianni Infantino

Según explicó la FIFA, el espectáculo tendrá como eje conceptual la idea de “un mismo corazón”, una narrativa que conectará simbólicamente las ceremonias de México, Toronto y Los Ángeles a través de la pasión compartida por el fútbol.

Un evento cultural y de entretenimiento

En el caso estadounidense, la puesta buscará capturar la identidad de Los Ángeles y del país mediante efectos visuales a gran escala, experiencias inmersivas y referencias constantes al trofeo de la Copa del Mundo. La intención es transformar el partido inaugural en un evento cultural y de entretenimiento capaz de trascender el fútbol.

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