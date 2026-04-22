Última oportunidad para el Mundial 2026: la FIFA lanzó un nuevo lote de entradas a 50 días del inicio

El proceso de compra se realiza a través del sitio web oficial de la federación. Debido a la alta demanda que ha caracterizado a esta edición del certamen, el sistema implementó nuevamente una fila virtual para organizar el flujo de usuarios en tiempo real. La venta se rige bajo el criterio de orden de llegada, lo que significa que los interesados deben completar el pago de forma inmediata una vez que logran seleccionar sus ubicaciones en el mapa del estadio. Hasta el momento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que ya se han comercializado más de cinco millones de entradas, con el objetivo firme de batir el récord histórico de asistencia que aún ostenta el Mundial de 1994.