Última oportunidad para el Mundial 2026: la FIFA lanzó un nuevo lote de entradas a 50 días del inicio
El organismo rector del fútbol habilitó este miércoles la venta de un remanente de tickets para los 104 partidos del certamen. Los precios oscilan entre los 140 dólares para la fase de grupos y los 11.000 para la gran final del 19 de julio.
Resumen para apurados
- La FIFA lanzó este miércoles un remanente de entradas para los 104 partidos del Mundial 2026 en Norteamérica, a 50 días del inicio, buscando agotar el stock total del certamen.
- La venta es online con fila virtual y por orden de llegada. Los precios varían entre 140 y 11.000 dólares, liberando sectores antes reservados para patrocinadores y protocolos.
- Con 5 millones de tickets vendidos, se busca batir el récord de 1994. FIFA advierte que poseer entradas no garantiza visas, aunque EE. UU. dará prioridad en trámites migratorios.
A tan solo 50 días del puntapié inicial en el Estadio Azteca, la expectativa por la Copa del Mundo 2026 ha alcanzado su punto máximo con la apertura de una nueva etapa de venta de entradas. Este miércoles 22 de abril, a partir del mediodía, la FIFA puso a disposición de los fanáticos un importante remanente de tickets para la totalidad de los partidos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según el comunicado oficial emitido por el organismo, las localidades corresponden a las categorías 1, 2 y 3, incluyendo en esta ocasión algunos sectores de las primeras filas que originalmente estaban reservados para compromisos protocolares y patrocinadores.
El proceso de compra se realiza a través del sitio web oficial de la federación. Debido a la alta demanda que ha caracterizado a esta edición del certamen, el sistema implementó nuevamente una fila virtual para organizar el flujo de usuarios en tiempo real. La venta se rige bajo el criterio de orden de llegada, lo que significa que los interesados deben completar el pago de forma inmediata una vez que logran seleccionar sus ubicaciones en el mapa del estadio. Hasta el momento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que ya se han comercializado más de cinco millones de entradas, con el objetivo firme de batir el récord histórico de asistencia que aún ostenta el Mundial de 1994.
En cuanto a los valores, la estructura tarifaria refleja la magnitud del evento y la enorme demanda global. Si bien en las etapas iniciales de diciembre se podían conseguir tickets desde los 60 dólares, el nuevo lote presenta valores que arrancan en los 140 dólares para los encuentros de la fase de grupos en las categorías más económicas. A medida que el torneo avanza hacia las instancias de eliminación directa, los precios se elevan considerablemente, alcanzando un techo de 10.990 dólares para los mejores asientos de la gran final que se celebrará el 19 de julio. Además, la organización ofrece una plataforma de reventa segura para aquellos que deseen transferir sus entradas de manera legal, evitando los riesgos del mercado informal donde los precios suelen triplicarse.
Un punto crítico que la organización ha querido subrayar es que la adquisición de una entrada no garantiza automáticamente el permiso de ingreso a los tres países anfitriones. Los compradores deberán gestionar con antelación sus trámites migratorios y visados correspondientes. Para facilitar este proceso, el gobierno de los Estados Unidos ha habilitado un sistema de citas prioritarias destinado específicamente a quienes posean entradas confirmadas, buscando agilizar un trámite que en muchos países presenta demoras de varios meses. El mensaje de la FIFA es claro: el éxito de la experiencia mundialista depende tanto de la rapidez para conseguir el ticket como de la previsión para cumplir con los requisitos de entrada a Norteamérica.