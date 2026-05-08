La FIFA dio detalles de cómo será la inauguración del Mundial 2026: qué temática tocará, y qué artistas y cantantes participarán

El evento se realizará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural entre el "Tri" y Sudáfrica. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del encuentro y contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.