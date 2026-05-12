Invierno y espacios cerrados: la mejor planta para renovar el oxígeno

Otra de las propiedades que tienen las sansevierias es eliminar toxinas comunes del interior de un hogar como el benceno, el tricloroetileno y el formaldehído. Aunque el proceso de respiración de las plantas gana una gran actividad durante el día, estas también liberan oxígeno por la noche. Sin embargo, durante años circuló una falsa idea que afirmaba que entre cinco y ocho lenguas de suegra producían suficiente oxígeno como para mantener vivo a un ser humano; una hipótesis que terminó por descartarse.