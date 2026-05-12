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Invierno y espacios cerrados: la mejor planta para renovar el oxígeno

Conocé los beneficios de la especie que ayuda a filtrar toxinas y mejorar la calidad del aire en ambientes cerrados durante el invierno.

Además de purificar el aire, son plantas que resisten a bajas condiciones de iluminación. Además de purificar el aire, son plantas que resisten a bajas condiciones de iluminación. Foto: noticiasambientales.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Sansevieria es la planta recomendada para renovar el oxígeno y filtrar toxinas en hogares durante el invierno, ante la falta de ventilación natural por las bajas temperaturas.
  • Basado en estudios de la NASA, esta especie elimina sustancias como el benceno y formaldehído. Su gran resistencia permite que crezca con poca luz y escaso riego en interiores.
  • Su capacidad para reducir el ozono la vuelve clave en ciudades contaminadas. Se posiciona como una solución accesible para mejorar la salud respiratoria y el bienestar ambiental.
Resumen generado con IA

El frío propio del invierno obliga a mantener los espacios del hogar cerrados. Es indispensable ventilar al menos unas horas al día para oxigenar y permitir que ácaros y otros microorganismos se retiren de los ambientes con el aire del exterior. Pero también es lógico que, durante los días de temperaturas bajas, elijamos mantener puertas y ventanas cerradas para proteger la salud. En este caso, las plantas pueden ser una solución.

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Si de cuidar la salud se trata, pocas cosas son mejores que el aire puro. Por eso, las plantas funcionan como liberadoras de oxígeno y algunas hasta sirven para purificarlo. Hay especies que, más que otras, cumplen con esta tarea, por lo que se recomienda tenerlas dentro del hogar.

La planta de interior que purifica el oxígeno

Un informe realizado por la NASA en 1989 analizó el rol de las plantas de interior para reducir la contaminación del aire. El estudio estuvo centrado en la capacidad de las plantas para filtrar los contaminantes de estos entornos y afirmaba que algunas, entre las que mencionaba a las sansevierias o lenguas de suegra, contribuían a mejorar la calidad del aire.

Otra de las propiedades que tienen las sansevierias es eliminar toxinas comunes del interior de un hogar como el benceno, el tricloroetileno y el formaldehído. Aunque el proceso de respiración de las plantas gana una gran actividad durante el día, estas también liberan oxígeno por la noche. Sin embargo, durante años circuló una falsa idea que afirmaba que entre cinco y ocho lenguas de suegra producían suficiente oxígeno como para mantener vivo a un ser humano; una hipótesis que terminó por descartarse.

Sansevierias, limpiadoras del oxígeno

Pese a que el oxígeno que producen no llega a volúmenes suficientes para satisfacer las necesidades de una persona, tienen otros beneficios. Las sansevierias cumplen un excelente rol al cuidar la salud respiratoria. Es que son capaces de reducir niveles de ozono, por ejemplo, que puede resultar perjudicial para la salud. Esto la vuelve una planta perfecta para los hogares de las ciudades grandes atravesadas por la contaminación.

Quienes no tengan la costumbre de cuidar plantas casi no deberán preocuparse por el crecimiento de las sansevierias, porque pueden desarrollarse incluso en espacios donde haya poca luz. Además, son resistentes, poco demandantes y no necesitan demasiada agua. Esto también las vuelve ideales para hogares de personas que pasan gran cantidad del día fuera de casa.

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