Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio en la revista Atmospheric Environment reveló recientemente que plantas como la cuna de Moisés eliminan hasta el 90% de toxinas del aire en interiores de los hogares.
- Científicos testearon cinco especies en cámaras selladas ante químicos nocivos. La eficacia radica en que las hojas y microbios del sustrato absorben y descomponen contaminantes.
- El hallazgo posiciona a la vegetación como una herramienta clave para la salud respiratoria. Se recomienda agrupar plantas y mantenerlas sanas para maximizar su función purificadora.
Ya sea en un rincón del living o en la galería, el verde aporta una calidez única a los hogares. Sin embargo, una reciente investigación publicada en la revista Atmospheric Environment sugiere que las plantascumplen una función que va mucho más allá de la estética: podrían ser aliadas fundamentales para que respiremos un aire más puro.
El estudio analizó cómo cinco especies muy comunes en nuestros hogares reaccionan ante contaminantes como el formaldehído y el dióxido de nitrógeno, sustancias que suelen desprenderse de productos de limpieza, muebles y materiales de construcción. Los resultados fueron sorprendentes, especialmente para una vieja conocida de los interiores argentinos: la cuna de Moisés o lirio de la paz.
El experimento detrás de las hojas
Para llegar a estas conclusiones, los científicos colocaron cinco especies —la cuna de Moisés (lirio de paz), la zoysia o planta de la pulgada, el filodendro, la higuera trepadora y la clásica lazo de amor— dentro de cámaras de gas selladas. El objetivo era medir qué tan rápido podían "limpiar" el ambiente de químicos nocivos que, a largo plazo, pueden causar desde dolores de cabeza hasta problemas respiratorios más graves.
Lo curioso es que todas las plantas mostraron una capacidad de reducción de contaminantes de entre el 96% y el 98% tras 24 horas. Sin embargo, la cuna de Moisés se destacó sobre el resto, logrando eliminar más del 90% de ciertas toxinas en tiempos récord. "Los datos presentados demuestran la eficacia de los sistemas de muros verdes activos para mejorar la calidad del aire interior", señalaron los investigadores en sus conclusiones.
La ciencia de la purificación natural
¿Cómo logra un ser vivo tan silencioso realizar semejante tarea? La clave no está solo en lo que vemos. "Las plantas pueden contribuir a mejorar la calidad del aire capturando algunas partículas suspendidas en el aire con sus hojas y absorbiendo ciertos compuestos orgánicos volátiles a través de sus hojas y raíces", explica Heather Kirk-Ballard, doctora y profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad de Georgia.
Además del trabajo visible de las hojas, existe un mundo microscópico bajo la tierra que juega a nuestro favor. "Una parte importante de este proceso también proviene de los microorganismos presentes en el sustrato y la zona radicular, que pueden ayudar a descomponer algunos contaminantes", agrega la experta. Al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, estas especies actúan como pequeños pulmones dentro de nuestras habitaciones.
Cómo potenciar el efecto en casa
Para que estas plantas realmente funcionen como un escudo protector, la salud del ejemplar es vital. Una planta marchita o llena de polvo difícilmente podrá cumplir su función biológica. "Si no cuidas tus plantas, no vas a dañar el aire, pero no obtendrás el mismo beneficio", advierte Diana R. Cochran, profesora de Ciencias Vegetales en la Universidad de Maryland.
La experta sugiere que, para imitar los efectos del estudio, es ideal agrupar las plantas o usar un ventilador cercano que ayude a que el aire circule a través de las hojas y la tierra. Más allá de la química, el beneficio emocional es innegable: un hogar con plantas reduce el estrés y mejora el ánimo.