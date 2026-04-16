Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Lo curioso es que todas las plantas mostraron una capacidad de reducción de contaminantes de entre el 96% y el 98% tras 24 horas. Sin embargo, la cuna de Moisés se destacó sobre el resto, logrando eliminar más del 90% de ciertas toxinas en tiempos récord. "Los datos presentados demuestran la eficacia de los sistemas de muros verdes activos para mejorar la calidad del aire interior", señalaron los investigadores en sus conclusiones.