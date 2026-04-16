Secciones
SociedadEstilo de vida

Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio

Tras analizar la efectividad de las plantas en una cámara de gas sellada, una de ellas mostró sorprendentes resultados.

Las plantas pueden purificar el aire del interior de tu hogar. Las plantas pueden purificar el aire del interior de tu hogar. Galina Zhigalova // Getty Images
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio en la revista Atmospheric Environment reveló recientemente que plantas como la cuna de Moisés eliminan hasta el 90% de toxinas del aire en interiores de los hogares.
  • Científicos testearon cinco especies en cámaras selladas ante químicos nocivos. La eficacia radica en que las hojas y microbios del sustrato absorben y descomponen contaminantes.
  • El hallazgo posiciona a la vegetación como una herramienta clave para la salud respiratoria. Se recomienda agrupar plantas y mantenerlas sanas para maximizar su función purificadora.
Resumen generado con IA

Ya sea en un rincón del living o en la galería, el verde aporta una calidez única a los hogares. Sin embargo, una reciente investigación publicada en la revista Atmospheric Environment sugiere que las plantascumplen una función que va mucho más allá de la estética: podrían ser aliadas fundamentales para que respiremos un aire más puro.

El estudio analizó cómo cinco especies muy comunes en nuestros hogares reaccionan ante contaminantes como el formaldehído y el dióxido de nitrógeno, sustancias que suelen desprenderse de productos de limpieza, muebles y materiales de construcción. Los resultados fueron sorprendentes, especialmente para una vieja conocida de los interiores argentinos: la cuna de Moisés o lirio de la paz.

El experimento detrás de las hojas

Para llegar a estas conclusiones, los científicos colocaron cinco especies —la cuna de Moisés (lirio de paz), la zoysia o planta de la pulgada, el filodendro, la higuera trepadora y la clásica lazo de amor— dentro de cámaras de gas selladas. El objetivo era medir qué tan rápido podían "limpiar" el ambiente de químicos nocivos que, a largo plazo, pueden causar desde dolores de cabeza hasta problemas respiratorios más graves.

Lo curioso es que todas las plantas mostraron una capacidad de reducción de contaminantes de entre el 96% y el 98% tras 24 horas. Sin embargo, la cuna de Moisés se destacó sobre el resto, logrando eliminar más del 90% de ciertas toxinas en tiempos récord. "Los datos presentados demuestran la eficacia de los sistemas de muros verdes activos para mejorar la calidad del aire interior", señalaron los investigadores en sus conclusiones.

La ciencia de la purificación natural

¿Cómo logra un ser vivo tan silencioso realizar semejante tarea? La clave no está solo en lo que vemos. "Las plantas pueden contribuir a mejorar la calidad del aire capturando algunas partículas suspendidas en el aire con sus hojas y absorbiendo ciertos compuestos orgánicos volátiles a través de sus hojas y raíces", explica Heather Kirk-Ballard, doctora y profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad de Georgia.

Además del trabajo visible de las hojas, existe un mundo microscópico bajo la tierra que juega a nuestro favor. "Una parte importante de este proceso también proviene de los microorganismos presentes en el sustrato y la zona radicular, que pueden ayudar a descomponer algunos contaminantes", agrega la experta. Al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, estas especies actúan como pequeños pulmones dentro de nuestras habitaciones.

Cómo potenciar el efecto en casa

Para que estas plantas realmente funcionen como un escudo protector, la salud del ejemplar es vital. Una planta marchita o llena de polvo difícilmente podrá cumplir su función biológica. "Si no cuidas tus plantas, no vas a dañar el aire, pero no obtendrás el mismo beneficio", advierte Diana R. Cochran, profesora de Ciencias Vegetales en la Universidad de Maryland.

La experta sugiere que, para imitar los efectos del estudio, es ideal agrupar las plantas o usar un ventilador cercano que ayude a que el aire circule a través de las hojas y la tierra. Más allá de la química, el beneficio emocional es innegable: un hogar con plantas reduce el estrés y mejora el ánimo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas
1

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano
2

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?
3

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar
4

Un pase del Ente Cultural al municipio da que hablar

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima
5

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos
6

Por qué cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Más Noticias
Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Amenaza de tiroteo en Tucumán: ¿cómo fue el regreso a las aulas?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Cerraron la investigación del crimen de Lucila Nieva, la tucumana que fue asesinada en Estados Unidos

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Murió Manuel Valeros, histórico dirigente político e historiador tucumano

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Se agrava la situación de las acusadas del ataque en Universitario: tres testigos confirmaron la versión aportada por la víctima

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Agresión en Universitario: cómo se resolvieron los otros casos de lesiones graves que se registraron en Tucumán

Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

Aguilares, otro ingenio que se suma a la zafra azucarera

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Cómo votarían en 2027 los tucumanos, según dos encuestas

Comentarios