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Las 4 plantas que crecen sin tierra y necesitan muy pocos cuidados durante todo el año

Estas especies se adaptan fácilmente al cultivo en agua y requieren cuidados mínimos dentro del hogar.

Plantas sin tierra: cuáles son las 4 especies fáciles de cuidar que crecen todo el año Plantas sin tierra: cuáles son las 4 especies fáciles de cuidar que crecen todo el año Diario Analista
Por Mercedes Mosca Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Cuatro especies (Potus, Hiedra, Tradescantia y Ficus) destacan por crecer solo en agua durante todo el año en interiores, facilitando el cultivo doméstico sin necesidad de tierra.
  • Mediante hidroponía, los esquejes desarrollan raíces en frascos con agua y luz indirecta. La técnica responde a la demanda de opciones prácticas para departamentos y oficinas.
  • Esta modalidad simplifica la jardinería urbana para principiantes y consolida una tendencia decorativa sostenible que optimiza espacios reducidos con mínimos requerimientos.
Resumen generado con IA

Cada vez más personas eligen plantas que puedan mantenerse saludables sin demasiados cuidados y que, además, se adapten fácilmente a interiores. En ese contexto, varias especies lograron destacarse por su capacidad de crecer sin tierra mediante sistemas de hidroponía, donde las raíces se desarrollan únicamente en agua con nutrientes.

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Además de ser decorativas, estas plantas son ideales para quienes no tienen experiencia en jardinería o buscan alternativas prácticas para departamentos y oficinas. Algunas incluso pueden reproducirse fácilmente a partir de esquejes y mantenerse verdes durante todo el año.

Los tallos pueden colocarse directamente en frascos y comenzar a desarrollar raíces en pocos días. Para mantener el color intenso de sus hojas, necesita buena iluminación y cambios frecuentes de agua.

  • Potus (Epipremnum aureum)

Según la revista Better Homes & Gardens, se recomienda cortar esquejes sanos y sumergir parte de los tallos en agua para favorecer el crecimiento de nuevas raíces.

  • Hiedra inglesa (Hedera helix)

Gracias a su aspecto colgante y su resistencia, suele utilizarse para decorar interiores y pequeños espacios.

  • Tradescantia zebrina

Los tallos pueden colocarse directamente en frascos y comenzar a desarrollar raíces en pocos días. Para mantener el color intenso de sus hojas, necesita buena iluminación y cambios frecuentes de agua.

  • Ficus elástica robusta

El diario The Guardian destacó que esta especie puede mantenerse saludable en agua siempre que reciba buena luz indirecta y cuidados básicos.

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