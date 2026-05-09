Las 4 plantas que crecen sin tierra y necesitan muy pocos cuidados durante todo el año

Resumen para apurados
- Cuatro especies (Potus, Hiedra, Tradescantia y Ficus) destacan por crecer solo en agua durante todo el año en interiores, facilitando el cultivo doméstico sin necesidad de tierra.
- Mediante hidroponía, los esquejes desarrollan raíces en frascos con agua y luz indirecta. La técnica responde a la demanda de opciones prácticas para departamentos y oficinas.
- Esta modalidad simplifica la jardinería urbana para principiantes y consolida una tendencia decorativa sostenible que optimiza espacios reducidos con mínimos requerimientos.
Cada vez más personas eligen plantas que puedan mantenerse saludables sin demasiados cuidados y que, además, se adapten fácilmente a interiores. En ese contexto, varias especies lograron destacarse por su capacidad de crecer sin tierra mediante sistemas de hidroponía, donde las raíces se desarrollan únicamente en agua con nutrientes.
Además de ser decorativas, estas plantas son ideales para quienes no tienen experiencia en jardinería o buscan alternativas prácticas para departamentos y oficinas. Algunas incluso pueden reproducirse fácilmente a partir de esquejes y mantenerse verdes durante todo el año.
- Potus (Epipremnum aureum)
Según la revista Better Homes & Gardens, se recomienda cortar esquejes sanos y sumergir parte de los tallos en agua para favorecer el crecimiento de nuevas raíces.
- Hiedra inglesa (Hedera helix)
Gracias a su aspecto colgante y su resistencia, suele utilizarse para decorar interiores y pequeños espacios.
- Tradescantia zebrina
Los tallos pueden colocarse directamente en frascos y comenzar a desarrollar raíces en pocos días. Para mantener el color intenso de sus hojas, necesita buena iluminación y cambios frecuentes de agua.
- Ficus elástica robusta
El diario The Guardian destacó que esta especie puede mantenerse saludable en agua siempre que reciba buena luz indirecta y cuidados básicos.