Hot Sale 2026: cuánto podés ahorrar en pasajes aéreos con las promociones de cada aerolínea

Comparativa de precios entre plataformas de viajes

En el caso de Aerolíneas Argentinas, el Hot Sale llega con un descuento del 10% sumado a la posibilidad de financiar trayectos hasta en 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Durante este intervalo es posible aplicar las propuestas tanto a vuelos por Argentina y el resto del globo (incluyendo el Mundial), mientras que la financiación rige únicamente para rutas nacionales. En una búsqueda en el simulador de compras de la empresa, se pueden localizar tickets desde los $118.000 para viajar a Mendoza durante la última semana de junio. A esta tarifa se le suma la facilidad de pago en 12 meses sin recargo.