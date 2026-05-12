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Hot Sale 2026: cuánto podés ahorrar en pasajes aéreos con las promociones de cada aerolínea

Una comparativa de precios permite resolver cuáles son las ofertas que se presentan durante la jornada de Ecommerce.

Descuentos para viajar durante el Hot Sale 2026. Descuentos para viajar durante el Hot Sale 2026. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La CACE lanzó el Hot Sale 2026 en Argentina durante tres días de mayo para impulsar el e-commerce con ofertas en pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas y otras agencias líderes.
  • Las promociones incluyen descuentos del 20% y hasta 18 cuotas sin interés. Participan firmas como Despegar y Almundo, con pasajes desde $97.000 para diversos destinos nacionales.
  • Esta iniciativa busca reactivar el consumo turístico mediante la financiación. Se recomienda a los usuarios comparar precios y tener flexibilidad para maximizar el ahorro real.
Resumen generado con IA

Mayo inauguró un nuevo período de compras masivas con el Hot Sale 2026, una jornada de tres días en la que miles de productos y servicios pueden encontrarse a precios convenientes. Con promociones y beneficios, la iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) busca impulsar el e-commerce en el país. Entre las grandes oportunidades que se destacan, aparecen los pasajes aéreos y paquetes turísticos.

Precio, financiación y cuotas del Hot Sale para comprar un iPhone 17

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Más de 800 empresas se suscribieron a esta nueva edición, que se extenderá hasta este miércoles 13 y que ofrecerá momentos de mayor rebaja tanto al mediodía como a la noche, así como el período “Megaboom” que tendrá lugar en las últimas dos horas del evento. Entre las compañías de traslados y firmas aéreas que brindarán importantes bonificaciones se encuentran Aerolíneas Argentinas, Despegar y Almundo. También participan prestadoras no adheridas que ofrecen quitas competitivas, como JetSmart y FlyBondi.

Comparativa de precios entre plataformas de viajes 

En el caso de Aerolíneas Argentinas, el Hot Sale llega con un descuento del 10% sumado a la posibilidad de financiar trayectos hasta en 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Durante este intervalo es posible aplicar las propuestas tanto a vuelos por Argentina y el resto del globo (incluyendo el Mundial), mientras que la financiación rige únicamente para rutas nacionales. En una búsqueda en el simulador de compras de la empresa, se pueden localizar tickets desde los $118.000 para viajar a Mendoza durante la última semana de junio. A esta tarifa se le suma la facilidad de pago en 12 meses sin recargo.

En portales como Despegar, los usuarios pueden hallar viajes internacionales con hasta $450.000 de ahorro e incluso hasta tres cuotas de financiación. Para el cabotaje, es posible abonar hasta en 12 partes sin interés. Además, se ofrecen paquetes con un 20% de rebaja con distintos medios de pago. En la página están disponibles vuelos de ida a Mendoza desde Tucumán para la última semana de junio vía JetSamart a partir de los $97.000.

Por otro lado, en Almundo las promociones comprenden un 20% de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés en productos turísticos, así como rutas por el país con planes de 9 y 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas. También, para traslados internacionales, es posible obtener hasta 170 USD de regalo y otros valores competitivos. Una búsqueda del mismo tramo Tucumán a Mendoza arroja precios, sin embargo, más elevados en esta plataforma, con pasajes vía JetSamart a partir de los $170.000.

  • Límites de la tarjeta: Asegurarse con anterioridad los montos disponibles para poder emitir la compra ni bien salga, antes de que se agote el cupo.
  • Documentación: Tené a mano todos los datos de los pasajeros para no perder tiempo en el proceso de carga.
  • Flexibilidad: Sé lo más abierto que puedas con las fechas para poder elegir una mayor amplitud de ofertas. No desestimes aeropuertos alternativos o días cercanos a los que tenías pensados originalmente.
  • Escalas: No descartes vuelos con paradas cortas; muchas veces hacen una gran diferencia en el costo final y valen la pena.
  • Comparación: Cotejá siempre los valores. No todas las ofertas son realmente convenientes y hace falta una investigación previa para que lo que consigamos sea un verdadero ahorro.
  • Combos: Considerá revisar los paquetes, ya que a veces ofrecen quitas adicionales al reservar vuelo y alojamiento juntos.
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