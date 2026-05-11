Precio, financiación y cuotas del Hot Sale para comprar un iPhone 17

Resumen para apurados
- Tiendas argentinas ofrecen el iPhone 17 con descuentos y hasta 24 cuotas durante el Hot Sale, del 11 al 13 de mayo, para incentivar ventas ante la ausencia de locales Apple oficiales.
- Con precios desde $2,1 millones, bancos como Galicia y BBVA facilitan planes sin interés. El costo local supera ampliamente al de EE.UU. por la carga impositiva y de importación.
- La disponibilidad de cuotas sin interés en eventos de e-commerce resulta crucial para el consumo de tecnología. Se prevé que estos planes sean el principal motor de ventas del sector.
Con el lanzamiento del Hot Sale, los productos tecno se convierten en los más buscados. Desde el 11 hasta el 13 de mayo, las tiendas ofrecerán descuentos, promociones y posibilidades de financiación en cuotas. Los teléfonos iPhone, altamente demandados en Argentina pero sin tiendas oficiales de Apple, encabezan las listas de búsquedas.
Las tiendas de electrodomésticos ofrecen el teléfono a distintos precios y con diversas opciones de pago. Pero, en Argentina, el último modelo de Apple, el iPhone 17, tiene un costo mucho más elevado que en la tienda oficial de Estados Unidos. Un iPhone 17 Pro, por ejemplo, tiene un valor de US$ 1.099, equivalente a $1.516.620 en la conversión a dólar blue. En nuestro país, ese valor sigue siendo inferior al de cualquier iPhone 17, el modelo básico de la línea.
Dónde comprar un iPhone 17 en el Hot Sale
Un iPhone 17 con memoria de 256 GB tiene un costo de $2.199.999 y se permite abonar en cuotas. El banco Galicia Eminent tiene hasta 18 cuotas sin interés de $122.222,17; BBVA y BNA pueden financiarlo hasta en 15 cuotas sin interés de $146.666,60; las tarjetas como Naranja X, Cabal y las Visa y Mastercard tienen una financiación sin interés hasta en 12 cuotas de $183.333 en la tienda virtual de Frávega.
La tienda OneClick, vendedora especializada de productos Apple, ofrece un iPhone 17 pero con una capacidad de 512 GB a $3.999.999 con un 10% de descuento, por lo que el precio quedaría en $3.799.999,05. El local recibe tarjetas Visa y Mastercard hasta en 18 cuotas sin interés de $211.111,06. Además, abonando con Mercado Pago o con transferencia directa hay un 10% de descuento extra. En estos casos, el costo quedaría en $3.419.999,15.
En la misma tienda, un iPhone 17 Pro de 512 GB tiene un precio de $5.410.999. Aplicando un 10% de descuento por el Hot Sale, el precio queda en $4.599.249,15. El equipo puede financiarse hasta en 18 cuotas sin interés de $255.519,40 con todos los bancos y tarjetas. Abonando con Mercado Pago o con transferencia directa, se abona el 10% menos y el celular queda en $4.139.414,24.