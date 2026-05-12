Ejercicios para los tríceps: cómo eliminar las "alas de murciélago" de forma rápida y efectiva

Para el segundo ejercicio debés sujetar la mancuerna con las dos manos por un extremo y sostenerla por encima de la cabeza. Al flexionar los codos, la mancuerna descenderá por detrás de la cabeza manteniendo los tríceps en postura vertical. “Los codos tienen que estar pegados a las orejas, que no se te abran”, sugiere la entrenadora. Es una actividad que también puede realizarse sentado en un banco o una silla.