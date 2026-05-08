Artrosis: qué ejercicios ayudan a aliviar el dolor en las articulaciones

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan ejercicios específicos para tratar la artrosis, una enfermedad articular frecuente que causa dolor y discapacidad, especialmente en adultos mayores.
- La degeneración del cartílago genera rigidez y atrofia. Se aconseja combinar fuerza, movilidad y aeróbicos de bajo impacto como natación o bicicleta para frenar el deterioro físico.
- Mantenerse activo con guía profesional no solo alivia síntomas y mejora el equilibrio, sino que previene enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas a la inactividad.
La artrosis es una de las enfermedades de las articulaciones más frecuentes en todo el mundo. La artrosis de rodilla y de cadera son las patologías más extendidas y unas de las principales causas de dolor e invalidez, sobre todo, en edades avanzadas.
La degeneración progresiva del cartílago articular provoca una disminución del rango de movimiento de la articulación, dificultad en las actividades de la vida cotidiana, alteraciones en el equilibrio, pérdida de reflejos, atrofia, diminución de la fuerza y resistencia muscular. Incluso se puede asociar al desarrollo de otras enfermedades cardiovasculares y/o metabólicas crónicas.
La inactividad física derivada de estos síntomas deteriora aún más la condición física de la persona, aumentan el dolor y aceleran la progresión de la enfermedad. Hacer ejercicio es clave pero debe ser específico y bien guiado.
Artrosis: ¿qué ejercicios ayudan a aliviar los dolores en las articulaciones?
Aunque depende del grado de afección y la situación individual de cada paciente, la ciencia demostró que hacer deporte es beneficioso para las personas que padecen artrosis, ya que el ejercicio tiene importantes efectos antinflamatorios.
No obstante, es necesario consultar con un especialista para conocer la evolución de la enfermedad y seguir las instrucciones y el tratamiento más adecuado para cada paciente.
Ejercicios de fuerza: los ejercicios de fuerza son recomendables para evitar la atrofia muscular y fortalecer y dar integridad a las articulaciones. Sin embargo, es importante no tolerar un dolor superior a tres en un rango de 10 y disminuir la intensidad, si persiste o aumenta el grado de dolor.
Ejercicios de movilidad: trabajar la movilidad es fundamental para reducir la rigidez muscular y los dolores y mejorar nuestra capacidad motora. Es interesante que se incluya este tipo de ejercicios cada semana y antes de entrenar fuerza.
Ejercicios aeróbicos: el ejercicio aeróbico reduce los síntomas de la artrosis y es beneficioso para el cuerpo. Es recomendable realizar dos o tres entrenamientos de bicicleta o pileta por semana, ya que estas modalidades son muy beneficiosas porque reducen el impacto del trabajo sobre las articulaciones.
Combinar estos ejercicios con caminatas moderadas o el establecimiento de un número de pasos diarios puede suponer una serie de beneficios significativos para nuestro cuerpo:
Incrementa el gasto calórico e influye de manera directa en la composición corporal.
Es beneficioso para las articulaciones y mejora el equilibrio.
Reduce el dolor y alivia otros síntomas como el agobio o la ansiedad.