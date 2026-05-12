Marcha universitaria: el Gobierno denunció una "movilización política" y ratificó las auditorías

En la víspera de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su postura y calificó la convocatoria como una maniobra "claramente política" impulsada por la oposición. En una conferencia de prensa desde el Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron que el Ejecutivo no cederá en su intención de auditar los gastos de las casas de estudio.