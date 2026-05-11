Marcha universitaria en el país: la FUA responsabilizó al Gobierno por el funcionamiento del sistema

En relación a las medidas de fuerza impulsadas por los docentes, el dirigente expresó el acompañamiento del sector estudiantil, aunque reconoció el impacto que generan en la cursada. “Entendemos que los paros afectan, pero también tenemos claro que la responsabilidad es del Gobierno. Por eso trabajamos en conjunto para que las medidas perjudiquen lo menos posible, sobre todo en instancias clave como los exámenes”.