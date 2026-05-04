Secciones
EspectáculosFamosos

“Sin maquillaje sos relinda”: el elogio de Zunino a Gladys La Bomba Tucumana que revolucionó Gran Hermano

Un romántico intercambio entre Gladys La Bomba Tucumana y Zunino revolucionó la casa de Gran Hermano y desató tensión entre los participantes.

“Sin maquillaje sos relinda”: el elogio de Zunino a Gladys La Bomba Tucumana que revolucionó Gran Hermano “Sin maquillaje sos relinda”: el elogio de Zunino a Gladys La Bomba Tucumana que revolucionó Gran Hermano
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Zunino y Gladys La Bomba Tucumana protagonizaron un romántico intercambio en Gran Hermano, confirmando su mutua atracción y el deseo de mantener un vínculo fuera del reality.
  • Zunino elogió la belleza natural de la cantante, quien recordó sus relaciones con hombres jóvenes. El acercamiento provocó una fuerte discusión con Luana en la cena de nominados.
  • La relación genera tensiones en la convivencia y expectativa en el público sobre el impacto en las votaciones. Este romance redefine las alianzas estratégicas dentro de la casa.
Resumen generado con IA

La relación entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Zunino dentro de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo que no pasó desapercibido entre los fanáticos del reality. Un intercambio cargado de halagos, complicidad y confesiones en el patio de la casa dejó en evidencia el acercamiento entre ambos participantes, mientras el vínculo ya genera tensiones con otros integrantes del juego.

Todo ocurrió durante una charla distendida en la que el joven elogió a la cantante por su apariencia natural. Cuando Gladys quiso confirmar si se refería a su rostro sin maquillaje, él respondió sin dudar: “Sí, hermosa”.

Gran Hermano: crece una teoría sobre la salida de Solange Abraham y una posible jugada para volver

Gran Hermano: crece una teoría sobre la salida de Solange Abraham y una posible jugada para volver

La artista, entre risas y cierta timidez, reconoció: “Me gusto más sin maquillaje”, a lo que Zunino retrucó con un comentario que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa: “Igual así sin maquillaje sos relinda”.

El momento terminó con un intercambio de elogios mutuos, cuando Gladys le respondió con ternura: “Qué lindo que sos vos, qué amoroso”.

La confesión de Zunino sobre Gladys La Bomba Tucumana

El acercamiento también fue tema de análisis en el confesionario. Allí, Zunino dejó entrever que la relación lo tomó por sorpresa y expresó con humor: “Es la Bomba, la Bomba. ¿En qué quilombo me metí, no?”

Sus palabras reflejaron el impacto que el vínculo comenzó a tener tanto en su estrategia como en la convivencia dentro de la casa.

La charla sobre la diferencia de edad

Uno de los momentos más comentados fue la conversación en la que Gladys habló sin filtros sobre la diferencia de edad entre ambos.

Gladys "La Bomba Tucumana" emocionó a toda la casa de Gran Hermano al recordar a su novio fallecido

Gladys La Bomba Tucumana emocionó a toda la casa de Gran Hermano al recordar a su novio fallecido

“Puede pasar, digamos, que una persona conecte con otra aunque haya diferencia de edad. Yo más que nadie lo sé, porque yo tuve mi pareja, que era un bebé, entonces era joven. Y siempre tuve parejas más jóvenes, nunca me encara una persona de mi edad”, confesó la cantante.

La charla avanzó hasta imaginar un posible vínculo fuera del reality. En tono relajado, Zunino le preguntó: “¿Decís que afuera nos vamos a ver?”

Gladys respondió: “Claro que sí, por supuesto que sí. Me encantaría tener un vínculo con todos”.

Cuando él insistió en precisar el tipo de relación, ella aclaró: “Y con vos uno diferente”. Luego, profundizó la idea: “Un poquito más. Un poco más largo”.

Entusiasmado, Zunino reaccionó con un simple pero elocuente: “Bueno, bien”.

La promesa quedó sellada cuando él aseguró: “Yo si me voy antes te espero, olvidate”, mientras ella respondió: “Sí, quiero”.

La asquerosa acción de Danelik por la que Luana le llamó la atención en Gran Hermano

La asquerosa acción de Danelik por la que Luana le llamó la atención en Gran Hermano
“Sin maquillaje sos relinda”: el elogio de Zunino a Gladys La Bomba Tucumana que revolucionó Gran Hermano

La pelea con Luana que encendió Gran Hermano

El romance incipiente generó incomodidad dentro de la casa y desató una fuerte discusión durante la cena de nominados.

Luana lanzó una acusación directa al señalar que Gladys le “robó al marido”, en referencia a su acercamiento con Zunino.

La respuesta de La Bomba fue inmediata: “Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí”.

Lejos de terminar allí, el cruce continuó cuando Luana retrucó: “No lo sé, no parece”, provocando una réplica tajante de la cantante: “Yo no, corazón. Así que te equivocaste y bien feo conmigo”.

Más tarde, Gladys fue contundente sobre la convivencia: “Con vos no podría convivir nunca. No puedo, ni quiero, ni deseo”.

Polémica en Gran Hermano: Eliana Guercio criticó el físico de Yipio y generó indignación

Polémica en Gran Hermano: Eliana Guercio criticó el físico de Yipio y generó indignación

Luana, por su parte, respondió: “Está perfecto. La gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto”, y agregó: “Te saldrás con la tuya”.

La cantante cerró la discusión con firmeza: “Ya no. No, ¿qué me importa? Yo tengo vida afuera, tengo trabajo”.

La influencer no se quedó callada y retrucó: “Todos tenemos vida. Yo también tengo trabajo, por suerte. Y me costó un montón llegar hasta acá”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei
2

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida
5

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Ranking notas premium
Los ruidos del vacío
1

Los ruidos del vacío

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Día mundial de la libertad de prensa
3

Día mundial de la libertad de prensa

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
4

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
5

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Más Noticias
Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Acceso por San Andrés: instan al Poder Ejecutivo a que repare el ingreso sur a la Capital

Acceso por San Andrés: instan al Poder Ejecutivo a que repare el ingreso sur a la Capital

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Show histórico en Brasil: Shakira y sus dos millones de espectadores

Show histórico en Brasil: Shakira y sus dos millones de espectadores

Comentarios