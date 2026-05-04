“Sin maquillaje sos relinda”: el elogio de Zunino a Gladys La Bomba Tucumana que revolucionó Gran Hermano

Resumen para apurados
- Zunino y Gladys La Bomba Tucumana protagonizaron un romántico intercambio en Gran Hermano, confirmando su mutua atracción y el deseo de mantener un vínculo fuera del reality.
- Zunino elogió la belleza natural de la cantante, quien recordó sus relaciones con hombres jóvenes. El acercamiento provocó una fuerte discusión con Luana en la cena de nominados.
- La relación genera tensiones en la convivencia y expectativa en el público sobre el impacto en las votaciones. Este romance redefine las alianzas estratégicas dentro de la casa.
La relación entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Zunino dentro de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo que no pasó desapercibido entre los fanáticos del reality. Un intercambio cargado de halagos, complicidad y confesiones en el patio de la casa dejó en evidencia el acercamiento entre ambos participantes, mientras el vínculo ya genera tensiones con otros integrantes del juego.
Todo ocurrió durante una charla distendida en la que el joven elogió a la cantante por su apariencia natural. Cuando Gladys quiso confirmar si se refería a su rostro sin maquillaje, él respondió sin dudar: “Sí, hermosa”.
La artista, entre risas y cierta timidez, reconoció: “Me gusto más sin maquillaje”, a lo que Zunino retrucó con un comentario que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa: “Igual así sin maquillaje sos relinda”.
El momento terminó con un intercambio de elogios mutuos, cuando Gladys le respondió con ternura: “Qué lindo que sos vos, qué amoroso”.
La confesión de Zunino sobre Gladys La Bomba Tucumana
El acercamiento también fue tema de análisis en el confesionario. Allí, Zunino dejó entrever que la relación lo tomó por sorpresa y expresó con humor: “Es la Bomba, la Bomba. ¿En qué quilombo me metí, no?”
Sus palabras reflejaron el impacto que el vínculo comenzó a tener tanto en su estrategia como en la convivencia dentro de la casa.
La charla sobre la diferencia de edad
Uno de los momentos más comentados fue la conversación en la que Gladys habló sin filtros sobre la diferencia de edad entre ambos.
“Puede pasar, digamos, que una persona conecte con otra aunque haya diferencia de edad. Yo más que nadie lo sé, porque yo tuve mi pareja, que era un bebé, entonces era joven. Y siempre tuve parejas más jóvenes, nunca me encara una persona de mi edad”, confesó la cantante.
La charla avanzó hasta imaginar un posible vínculo fuera del reality. En tono relajado, Zunino le preguntó: “¿Decís que afuera nos vamos a ver?”
Gladys respondió: “Claro que sí, por supuesto que sí. Me encantaría tener un vínculo con todos”.
Cuando él insistió en precisar el tipo de relación, ella aclaró: “Y con vos uno diferente”. Luego, profundizó la idea: “Un poquito más. Un poco más largo”.
Entusiasmado, Zunino reaccionó con un simple pero elocuente: “Bueno, bien”.
La promesa quedó sellada cuando él aseguró: “Yo si me voy antes te espero, olvidate”, mientras ella respondió: “Sí, quiero”.
La pelea con Luana que encendió Gran Hermano
El romance incipiente generó incomodidad dentro de la casa y desató una fuerte discusión durante la cena de nominados.
Luana lanzó una acusación directa al señalar que Gladys le “robó al marido”, en referencia a su acercamiento con Zunino.
La respuesta de La Bomba fue inmediata: “Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí”.
Lejos de terminar allí, el cruce continuó cuando Luana retrucó: “No lo sé, no parece”, provocando una réplica tajante de la cantante: “Yo no, corazón. Así que te equivocaste y bien feo conmigo”.
Más tarde, Gladys fue contundente sobre la convivencia: “Con vos no podría convivir nunca. No puedo, ni quiero, ni deseo”.
Luana, por su parte, respondió: “Está perfecto. La gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto”, y agregó: “Te saldrás con la tuya”.
La cantante cerró la discusión con firmeza: “Ya no. No, ¿qué me importa? Yo tengo vida afuera, tengo trabajo”.
La influencer no se quedó callada y retrucó: “Todos tenemos vida. Yo también tengo trabajo, por suerte. Y me costó un montón llegar hasta acá”.